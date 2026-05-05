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"Triángulo amoroso" tiene fecha de estreno: se conocieron las primeras imágenes de la serie de Wanda Nara

La ficción vertical, protagonizada por la empresaria junto a su exmarido Maxi López y producida por Telefe, desembarcará tanto en redes sociales como en la televisión abierta. Un producto para compartir cada capítulo entre el scroll del celular y el prime time del living.

Wanda y Maxi se interpretarán a sí mismos en el nuevo formato de Telefe.
Wanda y Maxi se interpretarán a sí mismos en el nuevo formato de Telefe.

En tiempos de scroll y pantallas móviles, Telefe apuesta fuerte: una ficción protagonizada nada más y nada menos que por Wanda Nara y Maxi López donde harán de ellos mismos. "Triángulo amoroso" se estrena el lunes 11 de mayo y estará disponible tanto en redes sociales como en la televisión abierta.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.
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La serie vertical de la empresaria y su exmarido cruzará fronteras entre plataformas. El proyecto fue pensado para ser consumido tanto en redes sociales como en TV abierta y busca captar a una audiencia que ya no distingue entre el scroll del feed y el zapping del control remoto.

Las primeras imágenes ya se viralizaron en redes sociales y generaron expectativa y miles de comentarios. A los protagonistas se suma un gran elenco que promete risas y drama: Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora y Nora Colosimo.

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"Wanda y Maxi se interpretan a sí mismos y aceptan protagonizar una innovadora novela, pero el proyecto da un giro inesperado cuando descubren en sus contratos una cláusula que los obliga a besarse", expresa el posteo oficial de la nueva serie. "Lo que parecía un detalle menor desencadenará tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad", continuó el adelanto.

Y finalizó: "Lo que parecía un detalle menor desencadenará tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático creciente que pone en riesgo la continuidad del proyecto, desdibujando los límites entre la ficción y la realidad".

En las imágenes del posteo se observan fragmentos de algunas escenas que podrán disfrutarse desde la próxima semana. Todo comienza con Yanina Latorre anunciando: “Y finalmente se confirmó. Wanda Nara y Maxi López van a protagonizar una serie juntos en Telefe”.

En una reunión con la producción, Maxi protesta con ironía: “¡El contrato dice que nos tenemos que dar un beso!. Wanda, al enterarse de la cláusula, reacciona con evidente incomodidad. La secuencia culmina con ambos acercándose, en una escena que los muestra a punto de concretar ese beso tan inesperado.

La serie vertical ya tiene fecha de estreno y a partir del próximo lunes se podrá ver en redes sociales y al finalizar Pasapalabra y antes de Gran Hermano por Telefe.

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