¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter? Se conoció el trailer y los fanáticos estallaron

La espera terminó. Mirá los dos minutos de Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter para anticipar uno de los estrenos más esperados de los últimos años.

Se conoció el trailer de la serie de Harry Potter , uno de los estrenos más esperados del año, y los fanáticos pudieron conocer la fecha de estreno, que tendrá lugar para la Navidad.

La confesión de Guillermo Francella que sorprendió a todos: "Me divierte ver qué pasa"

El adelanto, de dos minutos de duración, arranca con Harry siendo víctima de bullying en el colegio y despreciado por su familia. "¿Te crees especial? No hay nada especial en ti", le dice su repelente tía Petunia al joven.

En el lanzamiento se pudo ver al joven Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

"Comienza una nueva era en Hogwarts . La serie original de HBO, Harry Potter y la piedra filosofal, se estrena esta Navidad", fue el anuncio de la compañía sobre la historia que adaptará de nuevo las novelas de J.K. Rowling.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harry Potter (@harrypotter)

Quienes son parte del reparto de Harry Potter

El reparto principal de la serie se completa con: John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

Además, Luke Thallon será Quirinus Quirrell, Paul Whitehouse será Argus Filch, Katherine Parkinson será Molly Weasley, Lox Pratt y Johnny Flynn serán Draco Malfoy y su padre, Lucius Malfoy. Por su parte, Bel Powley y Daniel Rigby darán vida a los tíos Petunia y Vernon Dursley.

Qué dice la sinopsis oficial

La sinopsis oficial adelante que "Harry Potter no tiene nada especial, al menos es lo que dice su tía Petunia. El día que cumple 11 años, una carta de admisión en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abre a Harry un mundo oculto: un mundo de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado".