"Se fue el violento": Nazareno Pompei fue eliminado de Gran Hermano tras una fuerte discusión con Pincoya El público del reality de Telefe reaccionó a la violencia del exfutbolista profesional contra la jugadora chilena Jennifer Galvarini. Lo echaron con el 53,6% de los votos en la final con Danelik. + Seguir en







El exfutbolista profesional fue acusado de violencia de género. Redes sociales

La gala de eliminación de Gran Hermano 2026 dejó afuera del reality a Nazareno Pompei tras quedar en una placa con 5 participantes, pero lo que derivó en su salida fue una fuerte discusión con Pincoya: "Se fue el violento", dijeron los usuarios en las redes.

El público decidió arle su voto negativo al exfutbolista profesional de Generación Dorada fuera eliminado, en una final mano a mano con Danelik Galazán, después que fueran salvados Eduardo Carrera, Grecia Colmenares y Luana Fernández.

El cruce entre Jennifer Galvarini, el nombre real de Pincoya, empezó en la gala del domingo cuando ella hizo una broma y pidió que votaran contra el jugador de Los Andes. La trató de "bocona" y "fantasma".

"No te hagas la loca conmigo... aguántatela después", fue el comentario violento que sus compañeros repudiaron y que marcó su salida del reality de Telefe.