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"Se fue el violento": Nazareno Pompei fue eliminado de Gran Hermano tras una fuerte discusión con Pincoya

El público del reality de Telefe reaccionó a la violencia del exfutbolista profesional contra la jugadora chilena Jennifer Galvarini. Lo echaron con el 53,6% de los votos en la final con Danelik.

El exfutbolista profesional fue acusado de violencia de género.

El exfutbolista profesional fue acusado de violencia de género.

Redes sociales

La gala de eliminación de Gran Hermano 2026 dejó afuera del reality a Nazareno Pompei tras quedar en una placa con 5 participantes, pero lo que derivó en su salida fue una fuerte discusión con Pincoya: "Se fue el violento", dijeron los usuarios en las redes.

Juana Viale le reveló una infidencia a La One y ella lo contó en su programa.
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El público decidió arle su voto negativo al exfutbolista profesional de Generación Dorada fuera eliminado, en una final mano a mano con Danelik Galazán, después que fueran salvados Eduardo Carrera, Grecia Colmenares y Luana Fernández.

El cruce entre Jennifer Galvarini, el nombre real de Pincoya, empezó en la gala del domingo cuando ella hizo una broma y pidió que votaran contra el jugador de Los Andes. La trató de "bocona" y "fantasma".

"No te hagas la loca conmigo... aguántatela después", fue el comentario violento que sus compañeros repudiaron y que marcó su salida del reality de Telefe.

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La reacción del público de Gran Hermano

El público de Gran Hermano dio su veredicto en redes sociales tras la pelea de Nazreno Pompei contra Pincoya. El exfutbolista profesional fue eliminado en la semana 10 tras un fuerte conflicto por el que se lo acusó de "violencia de género". Recibió el 53,6% de los votos, y entre los comentarios, los usuarios aseguraron que "se eliminó él mismo con su actitud" y "Con Pincoya ¡NO!", entre otras opiniones.

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