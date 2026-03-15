Daniela Celis se disculpó por revelar su vida sexual con Thiago Medina, pero terminó con un giro inesperado

La ex participante de Gran Hermano 2022 había brindado detalles de la intimidad con su expareja en un canal de YouTube y subió un video a sus historias pidiendo perdón con un llamativo final.

Daniela Celis había revelado detalles sobre su intimidad con Thiago Medina en el canal de streaming de Martín Cirio y este sábado pidió perdón en Instagram luego de que el ex participante de Gran Hermano 2022 se enojara , pero terminó el video con un giro inesperado.

“Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad , no se expone a nadie”, reconoció la modelo y agregó: “ Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije ”. Sobre el video había escrito "La cagué".

La conductora de La jugada en Streams Telefe señaló que lo que dijo no fue "nada malo" porque "nadie quedó mal", pero advirtió: " A veces no me gusta escucharme cuando hablo de esa manera ".

Sin embargo, al final del video cambió el tono de arrepentimiento por uno lúdico. "Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien", deslizó y afirmó que necesitaba "despejarse" tras las repercusiones generadas en redes sociales a raíz de sus comentarios. En ese momento, publicitó una app de apuestas.

Este giro inesperado deja sobre la mesa la sinceridad de su pedido de perdón y abre el interrogante sobre si la reacción del padre de las gemelas no estuvo acordada con Celis de antemano como parte de la publicidad o si simplemente le vino como anillo al dedo.

Qué había dicho Daniela Celis sobre su expareja y cómo reaccionó Thiago Medina

Daniela Celis había elogiado los atributos sexuales del padre de sus hijas gemelas, a quien, aunque estén separados, sigue viendo en la casa donde conviven. "Amo la pija, no podría vivir sin una", se sinceró la influencer.

"Encontré una muy buena, me enamoré de esa buena y tuve dos hijas con esa buena. ¿Dónde encuentro otra mejor? Es una cosa que no les puedo explicar, chicos", afirmó la mediática sobre el joven que, tras salir de la casa más famosa del país, se gana la vida como vendedor de celulares.

Embed - Entrevista a JULI POGGIO Y PESTAÑELA

Luego de que la modelo se sincerara junto a Julieta Poggio en el canal de streaming de Martín Cirio, Thiago Medina se mostró molesto por estas apreciaciones sobre su cuerpo y cuestionó: "La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí".

"Si una mujer habla de la pija está todo bien, pero si un hombre habla de la concha es un pervertido o un desubicado", observó el influencer y le preguntó a sus seguidores qué pensaban al respecto.