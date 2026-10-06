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Le dieron el alta médica a Mirtha Legrand tras 18 días de internación

La Chiqui ingresó al sanatorio Mater Dei el pasado 18 de septiembre con un cuadro respiratorio y permaneció internada casi 20 días. El último parte, emitido el viernes, indicó que se encontraba "en proceso de recuperación para poder volver a su casa" y que permanecía en una habitación común bajo seguimiento kinésico, nutricional y clínico.

Legrand presentó un cuadro de neumopatía. 

Legrand presentó un cuadro de neumopatía. 

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Mirtha Legrand recibió el alta médica tras permanecer casi 20 días internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio compatible con neumopatía. La conductora de 99 años abandonó la clínica este martes alrededor de las 5 de la tarde, luego de superar el cuadro respiratorio que la obligó a reingresar.

El parte médico de Mirtha Legrand también indicó que continúa pregresando en rehabilitación kinesiológica.
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"La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia", informó el comunicado del Sanatorio Mater Dei. "A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades", indicaron.

La conductora de 99 años completó el tratamiento por el cuadro de neumopatía que la obligó a ser reingresada a la clínica y deberá seguir su recuperación ya en su casa, junto a sus familiares y allegados.

La Chiqui había ingresado el pasado 18 de septiembre, pocos días después de haber sido dada de alta previamente, y volvió a ser hospitalizada por complicaciones pulmonares. El último parte médico, emitido el viernes, informó que se encontraba en proceso de recuperación en una habitación común, bajo seguimiento kinésico, nutricional y clínico, hasta que finalmente pudo regresar a su casa.

"La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica", decía el comunicado, adelantando la decisión que luego tomaron los médicos.

Mirtha Legrand: tres semanas de internación

La diva de los almuerzos tuvo una recaída respiratoria que derivó en neumopatía el pasado 18 de septiembre. En la primera etapa del mes había sido atendida por un cuadro gripal con bronquitis y dada de alta el domingo 13, pero una descompensación la obligó a reingresar pocos días después.

Durante la internación, los partes médicos informaron una evolución sostenida: el 25 de septiembre se destacó su actividad física junto al equipo de kinesiología, el 30 se confirmó la mejoría de la neumopatía y el 2 de octubre se señaló que continuaba en proceso de recuperación en una habitación común, bajo seguimiento clínico, nutricional y kinésico, hasta finalmente regresar a su casa.

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