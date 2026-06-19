Lanzaron una crítica despiadada a un influencer que cubre el Mundial 2026: "Mal tipo, nadie lo quiere" Una inesperado cruce de una panelista contra un famoso de las redes sacudió la cobertura del torneo internacional y abrió una fuerte disputa que nadie vio venir. Agregar C5N en









El influencer recibió duras críticas. Imagen creada con inteligencia artificial

La cobertura del Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica luego de las fuertes declaraciones de Pilar Smith contra Grego Rossello, una de las figuras elegidas por un canal televisivo de aire para mostrar el detrás de escena de la competencia internacional. La periodista y panelista cuestionó públicamente el trabajo del influencer durante la Copa del Mundo, generando repercusiones inmediatas entre los usuarios y seguidores del mundo del streaming.

Mientras miles de argentinos siguen los partidos de la Selección argentina y las historias que surgen alrededor del torneo, Rossello viajó como enviado especial para producir contenido desde los estadios y los distintos puntos donde se vive el evento. Su rol apunta a mostrar una mirada más informal, cercana y vinculada a las redes sociales, un formato que divide opiniones entre los espectadores.

La controversia comenzó cuando Smith fue consultada sobre la participación del conductor de Fernet con Grego en el canal de streaming de Telefe y lanzó críticas contundentes. La periodista no se enfocó solamente en la propuesta laboral, sino también en aspectos personales y profesionales, provocando una fuerte discusión sobre el lugar de los influencers en las grandes transmisiones deportivas.

Pilar Smith lo liquidó a Grego Rosello. La frase que más impacto generó fue “Gente querida mía. Mal tipo. Nadie lo quiere. Además, lo que hace es feo”, una declaración que rápidamente se viralizó. La discusión abrió un debate sobre el cruce entre periodismo deportivo, entretenimiento digital y nuevas formas de comunicar el fútbol.

Más críticas a Grego Rossello Las declaraciones de Pilar Smith no quedaron allí. La panelista también aseguró: “No me gusta y rajó mucha gente del streaming”, en referencia a supuestos conflictos dentro del ambiente digital. Sus palabras fueron retomadas en programas de televisión y redes, donde distintos usuarios debatieron sobre el estilo del influencer y su manera de trabajar frente a las cámaras.

Además, Smith comparó la cobertura de Rossello con la de históricos profesionales vinculados al deporte y sostuvo que, desde su perspectiva, faltaban elementos como creatividad, humor y una mirada diferencial. La crítica apuntó directamente al contenido generado desde el Mundial y a la manera en que algunos comunicadores digitales ocupan espacios que antes estaban reservados para periodistas especializados. Rossello respondió públicamente mostrando orgullo por su participación en el torneo. Luego de que circulara una nota sobre una entrevista realizada a Lionel Messi, el influencer escribió: “Estoy chocho con mi laburo en este mundial”. Así, defendió su desempeño y dejando claro que valora la oportunidad profesional que recibió de Telefe. Grego Rosello es parte de la cobertura del Mundial que se transmite por el stream de Telefe.