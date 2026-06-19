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Confirmado: la decisión de Marley tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV

La noticia falsa sobre el padre de la estrella de la Selección desencadenó una crisis que provocó cambios en la grilla del canal.

El conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026.

El conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026.

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El escándalo que estalló en Luzu TV luego de la difusión de una noticia falsa sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, derivó en consecuencias concretas para el ciclo que conducían Florencia Peña y Marley. Luego de que el canal decidiera desvincular a los involucrados y levantar El Show del Verano, se confirmó que el histórico conductor tampoco continuará ligado al proyecto, cerrando así un programa que había logrado destacarse durante el verano.

La pareja fue sorpendida por el conductor de Telefe en un hotel en Kansas.
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La decisión fue tomada en conjunto. Según dio a conocer la panelista Juli Argenta en LAM, Florencia Peña habló directamente con Marley y ambos acordaron correrse del ciclo. "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación", señaló. El conductor se encontraba en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas y participaba del programa de manera diaria desde allí.

Juan Otero, hijo de Florencia Peña, confirmó en diálogo con LAM que la salida de su madre del programa implica automáticamente la de Marley, ya que su participación estaba supeditada a la continuidad del ciclo. "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa", explicó.

Otero también confirmó que el viaje familiar al Mundial que tenían previsto quedó cancelado: "Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial, pero ahora no nos vamos a ir, obviamente".

Qué dijo Flor Peña tras el escándalo por la fake new de Jorge Messi

La misma noche del episodio, Florencia Peña se presentó en el teatro Paseo La Plaza para cumplir con su función habitual de los jueves en la obra Las Hijas, junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa. El público la recibió con aplausos que fueron leídos como una señal de apoyo, y la ovación al finalizar la obra fue una de las más intensas de la noche.

Al salir del teatro, la conductora habló con la prensa y asumió lo ocurrido. "Solo disculpas", anticipó antes de continuar: "Estoy muy triste, estoy acostumbrada a que me ataquen y si yo genero dolor como siento que me generan, pido disculpas. Yo no hubiera querido nunca que esto pase".

Sobre cómo se enteró de la situación mientras estaba al aire, explicó que en Luzu TV no hay monitores y que trabaja desconectada del teléfono y la computadora. "Estábamos haciendo un programa divertido y por la cucaracha me dijeron lo que había pasado con contundencia y como diciendo 'sería bueno que digas algo'", detalló, describiendo el momento en que tomó dimensión del error que se había cometido durante la transmisión.

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