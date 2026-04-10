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Quién es el modelo español de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

El participante del reality mexicano-estadounidense nació en España pero tiene una fuerte relación con Argentina. Entra al reality de Telefe soltero y lo apodan "el picaflor" de Latinoamérica.

La casa tendrá un nuevo integrante.

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Redes sociales
El influencer español tiene a su padre en Argentina.

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Fabio Agostini se prepara para ingresar a Gran Hermano, proveniente de La Casa de los Famosos, según revelaron desde la producción de Telefe. En su lugar irá Solange Abraham como parte del intercambio de jugadores.

La imagen entre abrazos y complicidad enloqueció a los seguidores de los influencers.
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El modelo e influencer de fitness será el protagonista del intercambio entre los reality mexicano-estadounidense y la edición Generación Dorada en Argentina. Nació en Las Palmas de Gran Canaria, en España, pero con un vínculo en el país ya que su padre es de Mendoza.

El mediático se define como alguien sociable, sensible, y esa sensibilidad suele traerle problemas: "Debería aprender a callarme un poco porque a veces soy demasiado sincero", remarcó el participante.

A pesar de todo, se considera un real adversario para cualquier competidor, según definió: "Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda".

Lo apodan "el picaflor" de Latinoamérica

Llegará a GH soltero, aunque se lo conoce como a un "picaflor", por sus relaciones con Mayra Goñi, actriz y cantante peruana, Ambar Montenegro, una modelo ecuatoriana, Alexandra “La Chama” Méndez, modelo venezolana, e Ingrid Hansen Vik, otra modelo ecuatoriana.

Fabio Agostini y su paso por el fútbol

Antes de estar en un set de televisión, Fabio Agostini formó parte de las Divisiones Juveniles del Real Madrid, pero debido a una lesión su paso por el fútbol se truncó y entonces decidió dedicarse al modelaje y el entretenimiento. En su carrera, participó de muchos certámenes de juego como Calle 7, en Ecuador, Combate, en Perú, y Tierra Brava, en Chile,

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