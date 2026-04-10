Inesperada guerra entre dos conductoras de la TV: "Con esa cara de buena es malísima"

La mediática enumeró los motivos por los que no tolera a su colega y no tuvo filtros para calificarla: "Es una yegua".

Yanina Latorre no se guardó nada y apuntó contra Denise Dumas.

América TV

La conductora de Sálvese quien pueda en América, Yanina Latorre, disparó sin filtros contra su colega Denise Dumas, actual panelista de LAM, luego de sentirse atacada por un comentario que hizo en redes sociales. “Estoy enojada con ella”, aclaró.

Sucede que la expanelista de LAM publicó un tuit en sus redeS sociales a modo de broma para Pilar Smith, pero aclaró que estaba consensuado y que no le molestaba. Sin embargo, recibió un comentario que no le gustaba de parte de Denise, fue entonces que se enojó. “Me atacó por algo que no me tendría que haber atacado porque es conchuda”.

“Y después, ayer, se metió con mi mamá. Ya está freezada. No la defiendan que con esa cara de buena es malísima. Se hace la 'ay, yo no fuI' y te va mandando ponzoña. Ella no sé nada y en LAM es malísima”, agregó en El Observador.

Latorre continuó: “El otro día que yo pongo en Twitter, que era un chiste porque ni Pilar Smith se enojó. Pilar estaba haciendo un enigmático en LAM de lo que yo ya había contado en SQP. O sea, no es un enigmático porque ya acaba de salir”.

Y concluyó con una frase determinante: “No es que le cagué una primicia. Lo entiendo a fuerza de que yo me calenté. Que no se va a dar cuenta. Es una yegua”.

Conmoción por la muerte de Ángel: la principal hipótesis de los fiscales

