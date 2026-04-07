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Se separó una de las más queridas famosas luego de dos años de relación con un cantante: "Hubo una crisis"

La artista confirmó que su vínculo amoroso finalizó luego de una serie de actitudes que no le gustaron.

Se separó Flor Vigna.

Se separó Flor Vigna.

Redes sociales

La artista Flor Vigna se separó del cantante Lauta López luego de dos años de relación, según confirmó la conductora de SQP, Yanina Latorre. Todo habría iniciado un mes atrás, la crisis se sostuvo con el correr de las semanas y se terminó el vínculo.

El 26 de abril Flor Vigna se enfrentará contra la streamer mexicana Alana Flores. 
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Su relación inició en 2024 y ella había contado cómo se dieron los hechos: “Nos conocimos hace unos meses haciendo música. De repente, de nos pasó algo más y algo más y algo más. Empezamos a escribir esta canción y a contar nuestra historia en ella. Nos la guardamos para nosotros y un día, entre risas y besos, decidimos hacerle un videoclip a lo película romántica hippie”.

Compartieron imágenes en sus redes sociales y mantenían actualizados a sus fanáticos sobre su vida romántica, pero todo terminó. La conductora Yanina Latorre detalló que la debacle de la relación viene desde hace un mes y todo quedó en evidencia porque Lauta fue a un stream y habló “seco” de Vigna.

Flor Vigna 3
Flor Vigna.

Flor Vigna.

Fue entonces que Latorre confirmó: “Flor Vigna nos confirmó que está separada de Lauta. Se terminó el vínculo. Otra separación en su haber así que ella va a empezar a cantar en su contra como hace con todos”.

“Y el motivo, que no ahondamos o ella no contesta, es que no le gustaban las actitudes de él. Se separó por malas actitudes. No sé cuáles son esas malas actitudes”, concluyó.

La artista confirmó que todo se terminó un mes atrás y explicó que el motivo tuvo que ver con que "no le gustaban las actitudes de él", según indicó la conductora Yanina Latorre.

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