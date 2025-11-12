La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir" El conductor aclaró por qué se negó a estar en la entrevista con la actriz que promociona su nueva serie con Disney, Hija del Fuego.







El conductor tuvo que salir a aclarar qué pasó con la mediática después de cancelar la entrevista. Redes Sociales

Ante las versiones que circularon luego de que se cancelara la nota pactada con la China Suárez en Luzu TV, el conductor Nico Occhiato rompió el silencio. "Pidió determinadas cosas para venir, que yo las entiendo y son válidas. Ella tiene derecho a pedir y nosotros tenemos derecho a decir que no", aseguró Occhiato.

El conductor del canal de streaming negó cualquier conflicto personal con la actriz que está promocionando su última película con Disney+ en la Argentina, llamada Hija del fuego, que se estrena el 19 de noviembre: "La verdad que cero problemas con ella. Es una gran actriz. Simplemente que en ese momento, las condiciones que ella puso para venir, no nos servían para el formato de nuestro programa", aclaró.

"Nunca me metí en una nota" Nico Occhiato rompe el silencio sobre la entrevista fallida a la China Suárez



Según trascendió, Suárez exigió que sea él quien la entreviste.

Migue Granados, sobre la "China" Suárez: "Paula (Chaves) no quiso hacer la nota" Antes de la nota fallida con Occhiato, hubo un intento en el canal Olga, y fue Migue Granados quien aseguró que "Paula (Chaves) no quiso hacer la nota con China". La elección de Suárez junto a Disney era que su primera nota hablando de su serie Hija del Fuego, fuera junto a su compañera de Multitalent, Paula Chaves en el stream donde trabaja.