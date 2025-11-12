IR A
La versión de Nico Occhiato tras la frustrada nota a la China Suárez: "Tiene derecho a pedir"

El conductor aclaró por qué se negó a estar en la entrevista con la actriz que promociona su nueva serie con Disney, Hija del Fuego.

Ante las versiones que circularon luego de que se cancelara la nota pactada con la China Suárez en Luzu TV, el conductor Nico Occhiato rompió el silencio. "Pidió determinadas cosas para venir, que yo las entiendo y son válidas. Ella tiene derecho a pedir y nosotros tenemos derecho a decir que no", aseguró Occhiato.

Johnny Depp visitó Telefe y Wanda Nara aprovechó para molestar a Mauro Icardi.
El conductor del canal de streaming negó cualquier conflicto personal con la actriz que está promocionando su última película con Disney+ en la Argentina, llamada Hija del fuego, que se estrena el 19 de noviembre: "La verdad que cero problemas con ella. Es una gran actriz. Simplemente que en ese momento, las condiciones que ella puso para venir, no nos servían para el formato de nuestro programa", aclaró.

El conductor apuntó a un desacuerdo en las condiciones que pidió la mediática, Según trascendió, Suárez exigió que sea él quien la entreviste. "Pidió determinadas cosas para venir, que yo las entiendo y son válidas. Ella tiene derecho a pedir y nosotros tenemos derecho a decir que no", aseguró Occhiato.

Migue Granados, sobre la "China" Suárez: "Paula (Chaves) no quiso hacer la nota"

Antes de la nota fallida con Occhiato, hubo un intento en el canal Olga, y fue Migue Granados quien aseguró que "Paula (Chaves) no quiso hacer la nota con China". La elección de Suárez junto a Disney era que su primera nota hablando de su serie Hija del Fuego, fuera junto a su compañera de Multitalent, Paula Chaves en el stream donde trabaja.

“Paula dijo que no porque no quería hablar del tema…no quería meterse en el quilombo, porque eran dos minas peleándose y después fueron al programa de Leuco y todo bien y nosotros jodiendo tiramos un tuit como cancelada la China, fue un chiste” dijo el streamer. Se sabe que Suárez y Chaves eran íntimas amigas hasta que en 2022 se distanciaron supuestamente por una traición de la cantante que filtró un chat privado de ella.

El mensaje generó tal repercusión en las redes que decidieron eliminarlo : "Cuando excedió a nuestros seguidores borramos el tuit…me habló la China y me preguntó “tenemos buena onda??, está mi jermu en la serie y le dije que sí”.

