12 de noviembre de 2025
Horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre

Enterate de todo lo que tienen preparado los astros según tu signo zodiacal con respecto a amor, dinero, salud y trabajo.

Por
C5N

Conocé lo que el horóscopo tiene preparado para este jueves 13 de noviembre de 2025 sobre dinero, amor, salud y trabajo según tu signo zodiacal.

¿Cuáles son los 4 signos que se ponen más dramáticos?
Luna en Cáncer: los 4 signos que se ponen más dramáticos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Quizás alguna arbitrariedad, discusiones por diferencias en los puntos de vista. Habría que tratar de ceder en las posturas. Cuando cedemos, la posibilidad de lograr soluciones es alta. Busquen la mejor parte de cada uno. No olviden el contexto en que vivimos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los taurinos con ánimo suficiente como para tomar en serio una rutina saludable para el cuerpo y la mente. El modo de este signo de Tierra es el método y la rutina, por lo que no les va a costar adquirir la buena costumbre. Creatividad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Geminianos a organizarse en esta jornada muy apta para hacer llamados o trámites. No posterguen organizarse y planifiquen un nuevo modo de manejar sus finanzas y gastos. Los corazones de los gemelitos, encaminados hacia la alegría.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Muy buena aspectación en la vida de los cancerianos que verán resultados positivos en cuanto a asuntos legales o resoluciones que benefician sus vidas laborales. El corazón con mucha ilusión y entrega comprometida. Jornada mejor.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leoninos, una buena jornada para la reflexión y para proponerse adquirir un mejor modo de vida. La sobre exigencia muchas veces lastima, no sólo la salud psíquica sino la física. Los nervios deben calmarse. Miren para adelante.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

El eje del día se centrará en las finanzas. Los virginianos, muy conocedores y hábiles para las cuentas, verán que en algún punto van a tener que ajustarse. Vibración emocional linda compartida con quienes conviven. Áurea especial. Momento: de color índigo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ambición sana en el área de las actividades de los muy carismáticos librianos. Serviciales y bien predispuestos, tendrán buenas noticias también gracias a su intelecto. Amor que debería hacer planteos, no posterguen la posibilidad de dialogar.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

No se angustien si tarda ese reconocimiento laboral que ustedes saben que es bien merecido. Las arbitrariedades son parte de la vida, no se generen angustias profundas, no hace falta, porque todo ofrece alguna solución. Saber de la plasticidad de la vida.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Veracidad que triunfa en situaciones del ámbito profesional, dándoles a los sagitarianos la posibilidad de finalmente tener ese reconocimiento deseado. Los inconvenientes en las parejas si no se dialogan pueden profundizarse.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Los asuntos laborales con salpicaduras y altibajos. Todos tenemos que aprender y asumir que donde hay vida hay problemas y que en todo caso las malas intenciones son las menos, por eso tratemos de no juzgar al otro, sino entenderlo.

Acuario

(21 d enero al 18 de febrero)

Acuarianos con ánimo para mover las cosas, renovar, cambiar y cerrar otras. Como es hábito en estos nativos tan activos, asumen bien que hay un principio y un fin para las situaciones. Traten de distenderse de todas maneras.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Los piscianos con gran entusiasmo, viven esta jornada muy compenetrados planificando a futuro. Surgen propuestas que los tentarían con posibles cambios de actividades. Espíritu libre y con alegría interna.

