Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar" Tiene 18 años y su música se encuentra en el top 10 más escuchado de la Argentina. Max Carra invitó a C5N a su estudio de grabación para una charla mano a mano sobre su corta, pero exitosísima carrera. Por Ana Rugilo







Max Carra es uno de los nombres que más suenan en las playlist nacionales. Ya sea en un boliche, en un local de ropa y hasta en un gimnasio suenan las cumbias del joven argentino de Zona Sur que con estilo propio y sin ánimos de cantar "lo que venda" logró capturar a un público diverso pero que comparte su amor por el género tropical: "Jamás voy a cantar algo que no me represente porque yo no soy asi", asegura Max al comenzar la entrevista.

"Yo soy de un barrio que se llama Carlos Spegazzini, es el lugar donde nací y pasé mi infancia. Siempre me gustó la música y empecé tocando la batería. A los ocho años solía imitar a grandes cantantes como Abel Pintos o Vicentico, me acuerdo de hacerlo frente a mi familia y que me dijeran que me salía bien. Gracias a mi hermano Tomi me animé a arrancar en redes. Él vendió el auto que le regalaron mis viejos para poder comprarme una compu y poder producir música. Ahora mi hermano es mi 'hermanager'".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) Más allá de sus increíbles números en las plataformas de música, Carra comenzó su carrera de forma 100% autogestiva, dato que llama la atención si vemos la repercusión que sus temas generan. "Aprendí con un tutorial de YouTube. Tenía la necesidad de encontrar mi propio sonido porque iba con productores de mi barrio y capaz el resultado no era exactamente el esperado. Entonces dije 'Voy a intentar hacerlo yo'. Me descargué un programa y empecé a meterle. Tardé bastante: estuve una semana para aprender a grabar una sola voz". Me acuerdo de ver cursos, videos de una hora en los que te explicaban cómo hacer. Fue un proceso largo, pero llegué con esfuerzo".

Pero, vamos a la pregunta central: ¿Por qué eligió la cumbia como género central? Al respecto, él asegura: "Siento que fueron las influencias que tuve. Mi hermano escuchaba mucho Marama, Rombai y por otro lado La Champions Liga, se terminó mezclando todo. Me crié con esos estilos y a partir de ellos pude encontrar mi sonido. No sé cómo clasificaría mi cumbia, pero sí puedo identificar el tema con el que 'la pegué': fue con una de mis primeras cumbias que se llama Martes 13, era un cover. Hoy en día tiene 10 millones de vistas y apenas lo lancé y vi la repercusión noté que esto iba en serio".

"Hoy en día mu público varía mucho. Tengo muchos niños, tengo adolescentes y tengo adultos. Por suerte, son todos (risas). Con el segmento 'Viajemos en el tiempo' saco canciones que pegan en la nostalgia. Esa idea se le ocurrió a mi hermano, que es el cerebro de Max Carra, cuando volvía de dar su clase de educación física. Estaba en el colectivo y le cayó la data de hacer un cover de 'El perdón', de Nicki Jam. Llegó a mi casa y me dijo 'Max, grabate esto con este buzo', está loco. Antes de arrancar a cantar le pregunté con qué frase podíamos abrir el video y me dice 'Con este tema, te voy a hacer viajar en el tiempo. Escuchá' y se dio. Fue muy orgánico y tuvo éxito al toque, lo subí a TikTok y alcancé las 5 millones de vistas".

A pesar de ser una de las jóvenes promesas de la industria nacional, Max confiesa: "No me considero famoso todavía. Sigo siendo igual, lo que cambia es esto: que vengan a mi casa entrevistarme. Hay gente que me reconoce, pero no soy una celebridad. Voy a trabajar para hacerme famoso por mi música, esto va en ascenso. Hacer mucho lobby no me gusta y siempre el equipo me dice 'Dale, es parte de tu trabajo', pero prefiero estar en mi casa. A menos que sea con el propósito de cantar, pero socializar me cuesta. Es necesario encima". "El mío es un proyecto recontra familiar y eso es lo que más cuido. Mi círculo es lo que más me importa. Si vos te rodeás en un buen ámbito vas a ser una buena persona y no va a pasar nada extraño. Trabajo con mi hermana y hermano y siempre que puedo traer alguien de la familia lo metemos. Obviamente, esto va creciendo así que vamos sumando gente. Ahora es un equipito y en un futuro será un equipo". "Estoy contento. Tenemos el tema número 1 en Argentina que es 'Tu jardín con enanitos' y ayer entró otro en el top 10, 'UWAIE', metido entre Taylor Swift, la verdad: no sé qué hago ahí (risas). Hoy en día la cumbia está teniendo un poder increíble. Mi misión es sacarla de Argentina y llevarla para Europa. La vuelta de la cumbia tiene que ver con 'Un poco de ruido' y con lo bien que estamos trabajando los cumbieros, le metemos todos los días".