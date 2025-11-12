De MasterChef a Broadway: el impresionante cambio físico de Damián Betular para su debut teatral El jurado de MasterChef Celebrity reveló que se subirá al escenario con una de las obras más importantes del teatro musical y que se preparó especialmente para ello.







El jurado del reality de Telefe debutará en teatro con una comedia musical. Redes Sociales

El reconocido pastelero y jurado de MasterChef Celebrity, Damián Betular, confirmó su debut en un escenario con una exitosa obra de Broadway, para la que tuvo que hacer una impactante transformación física.

El mediático reveló que formará parte del elenco de Hairspray, que se estrenará en mayo de 2026 en el Teatro Coliseo, en la ciudad de Buenos Aires. Tendrá uno de los papeles principales de la trama, interpretando a Edna Tumblad.

"Necesitaba adaptarme al personaje. Es un rol muy demandante en lo físico, que requiere mucha presencia y movimiento constante. Fue un cambio de 180 grados, no solo por la salud, sino por el respeto al papel", contó el chef.

El cocinero aseguró que este nuevo rol en el espectáculo implicará una dedicación de tiempo completo, incluyendo ensayos intensivos, bajo la supervisión de Fer Dente, y con la producción de Olga y Club Media.