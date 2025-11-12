IR A
Así es la impresionante casa que Dibu Martínez y su esposa Mandinha se compraron en Argentina

El arquero campeón del mundo, desafectado para esta fecha FIFA en noviembre, se tomó unos días de descanso junto a su esposa, Mandinha y sus hijos y mostró su nuevo hogar en la ciudad costera.

Mandinha Martinez y el Dibu

Mandinha Martinez y el Dibu, juntos en Mar del Plata.

El arquero de Aston Villa, Emiliano Dibu Martínez disfruta de unas pequeñas vacaciones en medio del receso del fútbol europeo por la fecha FIFA de noviembre y su lugar elegido fue Mar del Plata. Allí llegó con toda su familia, su esposa Mandinha y sus hijos y mostró en redes sociales su sueño cumplido: adquirió una casa en un exclusivo barrio de Mar del Plata.

mandinha Dibu Martinez

El campeón del mundo en Qatar 2022, quien fue desafectado por el entrenador Lionel Scaloni de la Selección argentina para el partido contra Angola en África, aprovechó el parate en la competición de clubes para viajar con destino a su ciudad natal, Mar del Plata para disfrutar de unos días de descanso en su nueva residencia.

A través de sus redes sociales, Mandinha mostró la inmensidad de la propiedad que compraron, con un enorme parque, estilo campestre. Aunque no precisó la ubicación, la casa está ubicada en el Barrio Rumencó de Mar del Plata, uno de los lugares mas top de la ciudad costera.

dibu martinez casa

“Un sueño cumplido”, escribió la pareja del Dibu, junto a varias publicaciones en sus redes sociales. Luego, Mandinha, quien es diseñadora de interiores, compartió videos del interior del hogar: la vivienda se encuentra en un amplio terreno verde, con un amplio living, hogar a leña, sillones, una larga mesa de madera y un ventanal impresionante. Además, el arquero apareció en escena tomando mates.

En el exterior, se aprecia una galería de piso blanco y negro, una mesa redonda al aire libre bajo columnas con enredaderas y lianas que nacen de una verde gramilla perfectamente cuidada. Mandinha logró trasladar la estética que ya había aplicado en la casa familiar de Birmingham para el Aston Villa.

dibu martinez casa

Mirá el video de la nueva casa de Dibu Martínez y su familia

