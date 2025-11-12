Video: por primera vez, un equipo de astrónomos detectó el estallido de una estrella

La supernova SN 2024ggi se encuentra en la galaxia NGC 3621, en dirección a la constelación de Hidra, a tan solo 22 millones de años luz de distancia.

Por primera vez en la historia de la humanidad, un equipo internacional de astrónomos logró ver los instantes iniciales del estallido de una estrella. El fenómeno, conocido como supernova, pudo ser registrado gracias a una serie de observaciones rápidas realizadas a partir de un telescopio de larga distancia (VLT, por sus siglas en inglés), en el observatorio espacial XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea.

Los grandes telescopios suelen apuntar a las supernovas cuando ya sucedieron horas cruciales desde su detección inicial. Por lo que, nunca antes se había podido detectar el momento exacto de la explosión y solo se lograron registros del material disgregado que rodea a la estrella moribunda.

Pero en esta ocasión, el equipo de astrónomos de Yi Yang, profesor asistente de la Universidad de Tsinghua en Pekín, en China, pidió la rápida observación de una región del cielo mediante el VLT, en la noche del 10 de abril de 2024. Tras un proceso de aprobación muy rápido, apuntó su telescopio VLT en Chile a la supernova el 11 de abril, apenas 26 horas después de la detección inicial.

Embed - Artist’s animation of a supernova explosion La supernova SN 2024ggi se encuentra en la galaxia NGC 3621, en dirección a la constelación de Hidra, a unos 22 millones de años luz de distancia. “Las primeras observaciones del VLT capturaron la fase durante la cual la materia acelerada por la explosión cerca del centro de la estrella atravesó su superficie”, afirmó Dietrich Baade, astrónomo alemán y parte del equipo que detectó el fenómeno espacial. “Durante unas horas, la geometría de la estrella y su explosión pudieron observarse juntas”, agregó.

“La geometría de una explosión de supernova proporciona información fundamental sobre la evolución estelar y los procesos físicos que dan lugar a estos espectáculos cósmicos”, explicó Yang.