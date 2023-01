La sorpresiva reacción de Paula Chaves tras ser consultada por Zaira Nara y Polito Pieres

Vinculado a este tema del noviazgo con Polito Pieres, la propia entrevistada aseguró: "No hay nada que me haya molestado sobre ella". Con esto, también señaló que su relación con el deportista está muy en el pasado, ya que actualmente está casada con Pedro Alfonso y tuvieron a Olivia, Baltazar y Filipa.

Para finalizar, Paula Chaves se encargó de hacer un pedido de forma muy formal. "No es mi tema lo de la relación de Zaira. Está todo bien hace años, es la madrina de Fili -hija-. No me hagas contestar sobre la relación de ella", concluyó.

Paula Cháves, acorralada, habló por primera vez sobre la relación con Zaira y el noviazgo con su ex

Paula Chaves confirmó que no conducirá MasterChef

Luego de muchos rumores sobre su próximo desembarco en la conducción de MasterChef, la propia Paula Chaves confirmó que no será la conductora. "Todavía no sé nada. Lo que se está diciendo de MasterChef no es así, nunca hablamos sobre el tema. Nunca me llamaron, no hablamos", aseguró.

De igual manera, se mostró contenta con su presente: "Estoy con Telefe hace años y estoy feliz, pero este año todavía no tengo contrato". Además, con motivo de su trabajo en Carlos Paz, la modelo no sabe cuándo podría comenzar en un programa de televisión.

Por último, hizo mención a los dos candidatos que suenan para el reality culinario: "Me encantan Wanda Nara e Iván de Pineda para conducir. Me gusta que cada uno pueda imponer su impronta, pero no podría elegir".