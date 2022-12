Romance confirmado: Zaira Nara y Facundo Pieres se mostraron en un evento exclusivo

Un exclusivo evento realizado en Punta del Este reunió a figuras del mundo del espectáculo y, en ese mismo lugar, fueron vistos por primera vez Zaira Nara y Facundo Pieres juntos luego de los rumores de noviazgo. Sin embargo, la que no se pronunció a favor ni en contra de esta situación fue Paula Chaves.

En la inauguración de HUMA Rofftop & Bar en The Grand Hotel estuvieron presentes Susana Giménez, Marcelo Tinelli, Pampita Ardohain y Sergio Kun Agüero, entre otros. Con un vestido impactante ingresó la menor de las Nara en compañía del polista y las dudas sobre su relación terminaron.

Recientemente separada de Jacob Von Plessen, la modelo comenzó un conflicto con una de sus mejores amigas Paula Chaves, ya que ella es la exnovia de su actual pareja. Sin embargo, a pesar de las críticas decidieron mostrarse juntos y recibieron la bendición de Susana Giménez.

“Me rompe las pelotas. Me molesta que estés con un ex mío”, le habría dicho Paula a su amiga, tan íntima, que incluso es la madrina de una de las hijas que ella tiene con Pedro Alfonso. El enojo fue tan profundo que no se hablan y la relación estaría prácticamente rota.