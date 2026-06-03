Se filtró qué hablaron Paula Chaves y Zaira Nara en su reunión de 5 horas La modelo reveló en Intrusos una versión extraoficial sobre lo ocurrido durante la noche del viernes con la hermana de Wanda, aportando detalles que rápidamente generaron repercusión en el mundo del espectáculo. Agregar C5N en









Zaira Nara y Paula Chaves. Imagen optimizada con IA

Zaira Nara y Paula Chaves coincidieron en un evento, lo que despertó rumores de reconciliación.

Detrás de ese encuentro público, ambas mantuvieron una reunión privada de cinco horas para intentar resolver sus diferencias.

Según trascendió, durante la charla abordaron los conflictos y reproches que provocaron el quiebre de su amistad.

Pese al intento de acercamiento, no lograron recomponer el vínculo y la relación continúa distante. La reciente aparición pública de Zaira Nara y Paula Chaves durante la apertura de un local comercial dentro de un shopping encendió las alarmas de una posible reconciliación entre las modelos, tras un largo período de distanciamiento. Las postales del evento alimentaron las expectativas de sus seguidores, sugiriendo que el conflicto que las separaba finalmente había quedado en el pasado. Sin embargo, este encuentro público se trató simplemente de un acercamiento protocolar que no prosperó en el ámbito privado, manteniendo la distancia afectiva que arrastran desde hace tiempo.

Detrás de esa fachada de cordialidad pública, se escondía un intento mucho más profundo de limar asperezas que se llevó a cabo en absoluta intimidad. La periodista Paula Varela, panelista del programa Intrusos, fue la encargada de filtrar los detalles de una tensa e intensa reunión de cinco horas que mantuvieron las conductoras lejos de las cámaras, revelando qué se dijeron mutuamente en un intento por aclarar las cosas y exponer los reproches acumulados.

Zaira Nara Paula Chaves Zaira Nara y Paula Chaves. Imagen optimizada con IA

De acuerdo con la información precisada por la panelista, el cónclave secreto tuvo lugar un viernes en la casa de Zaira Nara. Paula Chaves arribó al domicilio de su ex amiga aproximadamente a las 19:00 horas, y ambas estuvieron juntas y a solas hasta la medianoche. A pesar de la extensa duración del encuentro y del espacio de catarsis que compartieron durante esas cinco horas, las diferencias resultaron irreconciliables, confirmando que la foto del shopping estuvo lejos de significar una verdadera vuelta a la amistad.

Qué pasó entre Paula Chaves y Zaira Nara La relación entre Paula Chaves y Zaira Nara volvió a convertirse en tema de conversación luego de que ambas coincidieran en un evento comercial y se mostraran cordiales ante las cámaras. Aunque la imagen despertó expectativas sobre una posible reconciliación, trascendió que el vínculo entre las modelos continúa distante y que el encuentro público no significó un acercamiento real en el plano personal.