11 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Mundial 2026: México inaugura la Copa del Mundo en medio de protestas docentes

El Estadio Azteca se prepara para recibir a miles de fanáticos en la inauguración del Mundial 2026, mientras en las calles los docentes de la CNTE intensifican sus manifestaciones para exigir mejores salarios y rechazar la reforma educativa, tras el fracaso en la negociación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum confirmó que México alojará al plantel de Irán en el Mundial

Por
Mientras la fiesta del fútbol comienza

Mientras la fiesta del fútbol comienza, en las calles de CDMX los docentes reclaman justicia laboral. 

A minutos de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en mítico Estadio Azteca, afuera en las calles mexicanas se siente la presión de los gremios docentes que exigen mejores salarios y rechazan la reforma educativa, tras el fracaso en la negociación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Trump canceló ataques a Irán previstos para esta noche, pero mantiene el bloqueo en Ormuz

El conflicto entre los sindicatos docentes, la CNTE, y el Gobierno mexicano tiene dos semanas. Ayer se reunieron durante ocho horas para intentar llegar a un acuerdo y evitar que los profesores protesten durante la inauguración del Mundial. Sin embargo, la reunión terminó sin ningún acuerdo.

El principal reclamo que llevan adelante los docentes es la recuperación de sus pensiones públicas, las cuales cambiaron en 2007 por un sistema de cuentas individuales manejadas por empresas privadas. También reclaman que el Gobierno no ha cumplido con sus promesas de campaña.

protesta docente

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum trató de llegar a un acuerdo en medio del contexto de la copa mundialista. A pocos meses del inicio del torneo, el Gobierno había anunciado una serie de medidas con el objetivo de frenar las crecientes protestas sociales. Entre las propuestas figuran la mejora del sistema actual de pensiones y la creación de una aseguradora pública, aunque sin regresar por completo al modelo anterior.

También se planteó la eliminación de las evaluaciones internas que determinaban el ascenso de los maestros, y la conformación de un grupo de trabajo para estudiar cambios graduales, con la aclaración de que no se destinarán recursos adicionales fuera del presupuesto vigente.

Sin embargo, la respuesta de los líderes docentes señalaron que las ofertas son ambiguas y que no alcanzan para resolver las demandas históricas del sector. “El Gobierno nos está mintiendo, nos sentimos traicionados”, expresaron representantes sindicales, quienes adelantaron que consultarán a las bases, pero ya comenzaron a organizar manifestaciones en todo el país.

Despliegue policial

Para que la fiesta del fútbol no se opaque, el Gobierno dispuso miles de policías y bloqueos para frenar la marcha de los maestros. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la ceremonia del Mundial está asegurada y que no usarán la policía para reprimir. Según ella, las protestas buscan dar la impresión de que México está en crisis, pero insiste en que no hay un gran descontento social.

Mientras tanto, los maestros de la CNTE siguen en huelga, bloquean calles, tiraron estatuas del Mundial en Reforma y montaron un campamento cerca del Zócalo, donde será el Fan Fest. El Gobierno asegura que ya mejoró sus condiciones y pide diálogo, pero los maestros no confían y continúan con las protestas.

Noticias relacionadas

El mandatario estadounidense anunció un potente ataque contra Irán.

Medio Oriente: Trump anunció que EEUU atacará Irán "con mucha fuerza"

Se multiplican las protestas antimigratoris en Irlanda del Norte. 

Protestas antimigratorias sacuden Irlanda del Norte y se extienden a todo el Reino Unido

Irán confirmó que lanzó ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses.

Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán, que cerró el estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

EE UU atacó otro buque petrolero en Omán y continúa con las represalias contra Irán

Conductoresduermen en sus autos ante la crisis de combustible.

Crisis en Bolivia: kilómetros de filas colapsan avenidas y autopistas por la falta de combustible

Sánchez y Fujimori, voto a voto.

Balotaje en Perú: Sánchez supera a Fujimori y llegan los votos desde el exterior

Rating Cero

Una ex novia de Leonardo DiCaprio pidió conocer a Messi: Estoy tratando de localizarlo

Una ex novia de Leonardo DiCaprio pidió conocer a Messi: "Estoy tratando de localizarlo"

yesica y exequiel

Yésica Frías, la ex mujer de Exequiel Palacios reveló una historia de infidelidad en la Scaloneta

Las programaciones irán a tono con la fiebre futbolera y acompañarán el día a día de la Selección Argentina.

Guerra en el streaming: cómo será la cobertura del Mundial 2026 de los principales canales

Majo Favale y Lotocki

Majo Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki, habló de su situación personal "No me avergonzaría vender contenido para vivir"

La relación entre el cantante y la conductora duró unos pocos meses, aunque el vínculo venía de antes con acercamientos, rumores y apariciones públicas.

La confesión inédita sobre el romance de L-Gante y Wanda Nara que impactó a todos: "Lo veía..."

La propuesta busca recordar el vínculo entre la ciudad y el ícono del rock nacional.

Indio Solari: Berisso inaugura un mural en homenaje al histórico recital de los Redondos en 1978

últimas noticias

José Mourinho vuelve al Bernabéu.

Real Madrid anunció el regreso de José Mourinho como entrenador hasta 2029

Hace 3 minutos
La inflación bajó a 2,1% en mayo.

Canasta básica: una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo

Hace 4 minutos
El PRO le reclamó a Adorni que actúe con transparencia.

El PRO cruzó a Adorni y pidió "cuidar el cambio": "No tiene ninguna justificación posible"

Hace 8 minutos
Manuel Adorni presentó su declaración jurada y fue cuestionado por su relato. 

Diputados piden que Manuel Adorni vuelva al Congreso a dar explicaciones porque mintió

Hace 19 minutos
La inflación de mayo se vio en visiblesen telefonía, educación y alimentos estacionales. 

La otra cara de la inflación de mayo: los precios estacionales lideraron las subas con un 3,5%

Hace 26 minutos