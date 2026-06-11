IR A
IR A

Dieron detalles del próximo reality que promete adueñarse de la TV

El certamen vuelve con una nueva propuesta que combina pantalla abierta, streaming y contenido exclusivo. La búsqueda de una nueva banda pop ya tiene jurado confirmado y convocatoria en marcha.

La convocatoria ya está abierta para chicas de entre 18 y 25 años.

La convocatoria ya está abierta para chicas de entre 18 y 25 años.

Redes sociales

Telefe y Disney+ confirmaron los nombres que integrarán el jurado de la nueva edición de Popstars, el programa que a comienzos de los 2000 lanzó a la fama a Bandana. La conducción estará a cargo de Nico Vázquez, y ahora se sumaron los tres evaluadores que tendrán la tarea de seleccionar a las participantes que buscarán convertirse en las próximas estrellas del pop argentino.

Un tenso momento se vivió debido a un comentario fuera de lugar.
Te puede interesar:

Tensión en vivo entre dos figuras de América TV: "No se habla de los cuerpos"

Aunque en un primer momento circuló el nombre de Lali Espósito como posible integrante del panel, la confirmación oficial dejó ese rumor de lado. El jurado quedó conformado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, tres figuras que representan distintas generaciones y estilos dentro de la industria.

Ángela Torres
Ángela Torres.

Ángela Torres.

El formato regresa renovado de la mano de RGB Entertainment y se emitirá en simultáneo por Telefe y Disney+. Además de la transmisión en vivo, la plataforma de streaming ofrecerá contenido adicional bajo el nombre Mucho más Popstars, con ensayos, backstage y momentos de convivencia que no llegarán a la pantalla abierta.

La convocatoria ya está abierta para chicas de entre 18 y 25 años. Las interesadas deben completar un formulario en el sitio de Telefe y subir a YouTube un video de un minuto cantando a capela para iniciar el proceso de selección.

Nicki Nicole

Quiénes integrarán el jurado de Popstars

Ángela Torres llega al programa en uno de los momentos más destacados de su carrera. La actriz y cantante logró afianzarse en la música en los últimos años, manteniendo en paralelo una presencia activa en televisión y teatro.

Popstars

Nicki Nicole representa la apuesta más internacional del ciclo. La artista rosarina se convirtió en una de las referentes de la música urbana latinoamericana y ya lleva un tiempo con un alcance global con presentaciones en algunos de los escenarios más importantes del mundo.

El tercero en confirmar su participación fue Charlie García, productor musical mexicano con amplia trayectoria en el desarrollo de talentos y proyectos vinculados a la música latina. Su incorporación le da al panel una mirada desde la industria y la producción, diferente a la de sus dos compañeras de jurado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Empieza a armarse el elenco para el reality de cocina.

Quiénes son los famosos que pueden participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity

Cambios en la programación de El Trece.

Cambios en El Trece: la modificación de la grilla levantó definitivamente un programa

sol abraham de gran hermano le declaro la guerra a otra participante: no me voy a prestar a tu circo pedorro

Sol Abraham de Gran Hermano le declaró la guerra a otra participante: "No me voy a prestar a tu circo pedorro"

La pareja se casó en junio de 2024 y se separó en noviembre de 2025.

Patricio Albacete apareció tras ser procesado por violencia de género: "¿Me entendés o no?"

Una famosa acusó a Yanina Latorre de mentir.

Una figura del espectáculo destrozó a Yanina Latorre: "Fui víctima de sus inventos"

El canal cambió la planificación de sus furutas producciones.

Preocupación por una figura de la TV: dieron de baja un programa de Telefe para 2026

últimas noticias

El PRO le reclamó a Adorni que actúe con transparencia.

El PRO cruzó a Adorni y pidió "cuidar el cambio": "No tiene ninguna justificación posible"

Hace 9 minutos
La inflación bajó a 2,1% en mayo.

Canasta básica: una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre en mayo

Hace 5 minutos
Manuel Adorni presentó su declaración jurada y fue cuestionado por su relato. 

Diputados piden que Manuel Adorni vuelva al Congreso a dar explicaciones porque mintió

Hace 20 minutos
La inflación de mayo se vio en visiblesen telefonía, educación y alimentos estacionales. 

La otra cara de la inflación de mayo: los precios estacionales lideraron las subas con un 3,5%

Hace 27 minutos
play
Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei.

Videos: Manuel Adorni había admitido no estar "muy metido" en Bitcoin hace 10 años

Hace 34 minutos