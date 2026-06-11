Dieron detalles del próximo reality que promete adueñarse de la TV El certamen vuelve con una nueva propuesta que combina pantalla abierta, streaming y contenido exclusivo. La búsqueda de una nueva banda pop ya tiene jurado confirmado y convocatoria en marcha. Agregar C5N en









La convocatoria ya está abierta para chicas de entre 18 y 25 años. Redes sociales

Telefe y Disney+ confirmaron los nombres que integrarán el jurado de la nueva edición de Popstars, el programa que a comienzos de los 2000 lanzó a la fama a Bandana. La conducción estará a cargo de Nico Vázquez, y ahora se sumaron los tres evaluadores que tendrán la tarea de seleccionar a las participantes que buscarán convertirse en las próximas estrellas del pop argentino.

Aunque en un primer momento circuló el nombre de Lali Espósito como posible integrante del panel, la confirmación oficial dejó ese rumor de lado. El jurado quedó conformado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, tres figuras que representan distintas generaciones y estilos dentro de la industria.

Ángela Torres Ángela Torres. El formato regresa renovado de la mano de RGB Entertainment y se emitirá en simultáneo por Telefe y Disney+. Además de la transmisión en vivo, la plataforma de streaming ofrecerá contenido adicional bajo el nombre Mucho más Popstars, con ensayos, backstage y momentos de convivencia que no llegarán a la pantalla abierta.

La convocatoria ya está abierta para chicas de entre 18 y 25 años. Las interesadas deben completar un formulario en el sitio de Telefe y subir a YouTube un video de un minuto cantando a capela para iniciar el proceso de selección.

Nicki Nicole Instagram: @nicki.nicole Quiénes integrarán el jurado de Popstars Ángela Torres llega al programa en uno de los momentos más destacados de su carrera. La actriz y cantante logró afianzarse en la música en los últimos años, manteniendo en paralelo una presencia activa en televisión y teatro.

Popstars Redes sociales Nicki Nicole representa la apuesta más internacional del ciclo. La artista rosarina se convirtió en una de las referentes de la música urbana latinoamericana y ya lleva un tiempo con un alcance global con presentaciones en algunos de los escenarios más importantes del mundo. El tercero en confirmar su participación fue Charlie García, productor musical mexicano con amplia trayectoria en el desarrollo de talentos y proyectos vinculados a la música latina. Su incorporación le da al panel una mirada desde la industria y la producción, diferente a la de sus dos compañeras de jurado.