11 de junio de 2026 Inicio
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Karina Milei saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños y mostró una foto de unidad en medio del escándalo por Manuel Adorni

"¡Feliz cumple Pato!", escribió la secretaría general de la Presidencia en la red social X, horas después de que la senadora volviera a cruzar al jefe de Gabinete por sus justificaciones en torno a sus declaraciones juradas.

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Karina Milei junto a Patricia Bullrich maquillan la interna de La Libertad Avanza.

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En la imagen, que fue tomada luego de la reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, se las puede ver a Karina Milei, Bullrich y Adorni acompañados por el asesor Santiago Caputo, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros.

"Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡Feliz cumple Pato!", escribió Karina Milei en la red social X.

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La publicación se produce horas después de que Bullrich cruzara a Adorni por la presentación tardía de su declaración jurada.

Patricia Bullrich: "Más que un error, esto es una omisión ética"

A horas de la presentación de la declaración jurada de Adorni, la senadora Bullrich rompió el silencio con C5N y, a contramano de la defensa que utilizó el jefe de Gabinete en la entrevista que brindó ayer por la noche luego de semanas de silencio, despotricó contra su estrategia de minimizar el hecho. “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó en diálogo con este medio.

La ex ministra de Seguridad fue la única funcionaria en salir a apuntar contra el ministro coordinador pese a las exigencias de Javier y Karina de mantenerse abroquelados alrededor de su figura. En una entrevista televisiva, la exdirigente macrista le exigió en vivo y en directo al ex vocero que presentara su declaración jurada para evitar seguir dañando al Gobierno, paralizado desde marzo como consecuencia de la investigación judicial que tiene al funcionario como principal investigado en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita bajo la tutela del juez federal, Ariel Lijo.

Aquella jugada, que en más de un despacho fue leída como una traición y generó el inicio de una guerra sin cuartel contra la hermana presidencial, obligó al presidente a salir a prometer que su ministro cumpliría con la Ley de Ética Pública y cumpliría con la presentación de su documentación patrimonial. Lo que el jefe de estado omitió avisar es que Adorni tardaría treinta y cinco días en confeccionar una declaración jurada que advierte un exponencial crecimiento de bienes respecto al período 2024.

Respecto a este punto, la senadora no tomó postura frente a la inocencia del jefe de Gabinete, otra diferencia con el discurso del propio Milei, quien está convencido que su amigo está siendo víctima de una operación político-mediática para desestabilizar su gobierno. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, dijo a este medio la dirigente porteña quien insistirá en mantener el discurso republicano e institucionalista con el que construyó sus últimos veinte años de carrera política.

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