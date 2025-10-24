Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy" La historiadora, locutora y periodista analizó la realidad de Argentina, a partir de la relación de Javier Milei con el presidente norteamericano Donald Trump.







La locutora Marcela Feudale analizó la actualidad de Argentina y la visita de los integrantes del banco de inversión JP Morgan a la Argentina: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como hoy", aseguró.

"Por algo vinieron, están de shopping. Me parece que acá no puede ser nada más un tipo que te da plata. Son cosas extrañas que no pasaron nunca en Argentina. Espero que no sea una entrega de los activos argentinos", detalló sobre el salvataje de Donald Trump a Javier Milei.

En el programa Inteligencia Artesanal, en C5N, con la conducción de Nancy Pazos, la comunicadora reflexionó sobre la dependencia del mandatario argentino de su par republicano: "Hay una tergiversación de los conceptos. Yo no quiero que piensen como yo, sino que me expliquen qué es lo que vinieron a hacer (por los estadounidenses financieros)".

La mediática contó cómo fue el vuelco en su carrera, de ser la voz de los programas de Marcelo Tinelli, en los años 90, a una nueva etapa donde pasó a decir lo que piensa y opinar en televisión: "Empecé a sentir la necesidad de decir las cosas. Hubo una determinación y es cuando vos rompés ese patrón desde adentro".

La licenciada en Historia resaltó que el quiebre fue durante la pandemia, y que la ayudó su participación como panelista en LAM, el ciclo de Ángel de Brito, en América: "A mi no me gusta ofender a la gente y que el otro sienta que estoy por encima de él. Tengo una necesidad de decir lo que sentimos con total valía y sin que nadie te juzgue. Hubo un temor que te escrachen... vamos hacia otro proyecto de país", aseguró.