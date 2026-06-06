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Se separó uno de los conductores más famosos del país apenas dos meses de haber comenzado la relación

Fuentes cercanas aseguran que él habría pedido "hacer vida de soltero", considerando que está sumergido en nuevos proyectos laborales.

Aseguran que Tinelli se separó.

Aseguran que Tinelli se separó.

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Marcelo Tinelli volvió a convertirse en el centro de todas las miradas tras encenderse las alarmas de crisis absoluta. A solo dos meses de haber blanqueado su romance con la empresaria y modelo Rossana Almeyda, la relación habría llegado a su fin.

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Fiel al estilo del programa, el panelista Pepe Ochoa jugó al misterio antes de revelar el nombre del conductor más importante de la televisión argentina. Según detalló, acá no hubo terceros en discordia, ni celos, ni peleas a los gritos: la razón fue puramente "estratégica".

"Me venían diciendo que tomaron la decisión de separarse por un proyecto que tiene él ahora; la idea es que haga su vida de soltero y después vuelvan", lanzó Ochoa.

Lo más jugoso fue la reacción del propio Tinelli cuando el periodista lo encaró por WhatsApp para confirmar la noticia: "Le escribí preguntando '¿te separaste?' y me mandó una foto imitando mi cara de suspenso. Raro. Le puse 'si no me estás aclarando es porque te separaste, te conozco'". Después de ese mensaje no hubo más respuesta, por lo que en el estudio asumieron que la ruptura era real.

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La relación con Almeyda había comenzado a principios de este 2026 bajo un hermetismo total. Venían escapándole a los flashes, sin posteos melosos en Instagram ni declaraciones de amor. Después de un noviazgo mega mediatizado con la peruana Milett Figueroa, con Rossana eligió el silencio, y parece que con el mismo silencio le dieron el cierre al noviazgo.

¿Por qué el conductor necesita "hacer vida de soltero"? Todo tiene que ver con su inminente regreso al ruedo profesional. Marina Calabró destapó en América TV el ambicioso proyecto que Marcelo tiene entre manos para este año, que tiene que ver con la cobertura del Mundial para Infobae.

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