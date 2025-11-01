Daniela Herrero, sobre el éxito que padeció como actriz: "Fue un momento fuerte y sentí que me tenía que ocultar" La cantante recordó la popularidad que le trajo el protagonizar la tira Costumbres Argentinas y por qué decidió alejarse de los medios. Ahora se presenta con un show propio en La Tangente.







La cantante se presenta en La Tangente con su propia banda de rock. C5N

La cantante Daniela Herrero habló de la fama y el éxito que la tuvieron como protagonista, con la tira de TV Costumbres Argentinas: "El éxito me puso en otro lugar... Fue un momento fuerte y sentí que me tenía que ocultar". Después de ser una de las figuras más buscadas del medio, siendo una adolescente, decidió dar un paso al costado.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, la artista aseguró: "Me costaba mucho lidiar con la fama y el precio que pagaba. Era el trabajo y lo que me gustaba pero se volvió incontrolable. No podía tener mis espacios, me sentía muy controlada. Dije yo no quiero esto", reflexionó.

Si bien esa fue una etapa dura, agradece la posibilidad que le dio primero la música y enseguida la actuación: "Empecé con la música y de golpe protagonicé Costumbres Argentinas y me sirvió un montón. Fue parte de mi crecimiento y me ayudó para descubrirme a mi misma. Pero también fue un momento fuerte y sentí que me tenía que ocultar".

Herrero es mamá de Alondra y describió el cambio que trajo la maternidad a su vida: "El éxito me puso en otro lugar, donde me preocupaban cosas nimias. Y con la maternidad sentí que no hay nada comparable a esto".