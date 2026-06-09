La irónica reacción de Marcelo Tinelli al enterarse lo peor de Milett Figueroa

Un comentario inesperado, una respuesta cargada de doble sentido y una aclaración posterior volvieron a poner bajo la lupa una historia que parecía haber quedado atrás.

Marcelo Tinelli volvió a ubicarse en el centro de la agenda del espectáculo luego de que trascendiera su reacción ante los comentarios que Milett Figueroa realizó sobre el final de la relación. El conductor fue interceptado en el aeropuerto mientras emprendía viaje hacia Estados Unidos para participar de actividades vinculadas a la cobertura del Mundial 2026 y allí respondió, con evidente ironía, a las consultas sobre su expareja.

La situación tomó relevancia cuando un cronista le comentó que la modelo peruana había realizado declaraciones que fueron interpretadas como críticas hacia él. Lejos de mostrarse furioso o molesto, Tinelli apeló al sarcasmo para responder: “¿En serio? Qué increíble, gracias por recordarme todo eso” .

La frase rápidamente se viralizó en redes sociales y generó interpretaciones cruzadas sobre su verdadero estado de ánimo. Sin embargo, el conductor eligió bajar el tono de la polémica poco después.

La repercusión aumentó cuando distintos posteos y portales titularon el episodio como una supuesta “furia” de Marcelo Tinelli contra Milett Figueroa. Esa lectura no tardó en llegar al propio conductor, quien decidió aclarar públicamente que la versión estaba alejada de la realidad.

“De mi parte tengo la mejor con ella y le deseo lo mejor” , expresó Tinelli al desmentir cualquier enojo. La declaración resulta significativa porque contradice las versiones de conflicto que se instalaron luego de las recientes entrevistas de Milett.

Tinelli y Figueroa Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estuvieron juntos más de dos años y medio. Redes sociales

Por qué se separaron Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

La ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa fue confirmada oficialmente durante abril pasado, aunque con el paso de las semanas aparecieron diferencias en los relatos sobre cuándo y cómo terminó la relación. Mientras la modelo aseguró públicamente que la decisión fue tomada por ella y que el vínculo estaba terminado desde hacía tiempo, el conductor sostuvo que la separación fue una determinación consensuada y en buenos términos.

Uno de los puntos que más repercusión generó fueron las declaraciones de Milett sobre la deslealtad y la confianza dentro de una pareja. En distintas entrevistas realizadas en Perú, la modelo dejó entrever que atravesó situaciones que la decepcionaron profundamente. Incluso llegó a manifestar que fue fiel durante toda la relación y deslizó que ciertos errores cometidos por Tinelli influyeron en el desgaste definitivo del vínculo.

Otro elemento que alimentó las especulaciones fue la revelación de que Milett bloqueó a Marcelo en distintos canales de comunicación una vez terminada la relación. La propia modelo confirmó esa decisión y aseguró que no existía forma de mantener contacto después de lo ocurrido. Del lado de Tinelli, en cambio, siempre predominó un discurso más moderado, destacando que la considera una gran mujer y evitando realizar acusaciones públicas.

Además, en programas de espectáculos surgieron versiones sobre presuntas sospechas de infidelidad y episodios vinculados al teléfono celular del conductor, aunque ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente por los protagonistas. Lo concreto es que la relación llegó a su fin en medio de rumores, declaraciones cruzadas y diferencias de interpretación sobre lo ocurrido.