La reacción de Enzo Fernández tras ver las fotos sensuales de Valu Cervantes en un yate

Las vacaciones familiares de Valentina Cervantes en pleno verano europeo provocaron una enorme repercusión en las redes sociales. La influencer y modelo se encargó de documentar los mejores momentos del descanso que compartió junto a Enzo Fernández y los dos pequeños hijos que tienen en común. A través de su perfil oficial, la joven sorprendió a sus fanáticos con un despliegue fotográfico a puro sol y glamour.

En las imágenes compartidas en Instagram, Valentina Cervantes lució a bordo de una lujosa embarcación, capturando la atención de millones de usuarios. Entre el carrete de postales veraniegas, la joven incluyó un retrato en pareja junto al volante del Chelsea, una foto que desencadenó un aluvión de elogios y piropos dirigidos a la pareja por parte de los seguidores que celebraron el gran momento que atraviesan juntos.

Totalmente enamorado y atento al impacto de la publicación, el exfutbolista de River no tardó en hacerse presente en la casilla de comentarios para expresarle públicamente su afecto. Sin ocultar sus sentimientos ante su look, Enzo reaccionó de manera romántica y le dedicó una tierna frase familiar que no pasó desapercibida: “ Te amamos mucho mucho ”, redactó el jugador para certificar el excelente presente de la pareja.

Cabe recordar que hacia finales de 2024, tras atravesar un distanciamiento temporal con el volante, Valentina Cervantes regresó a la Argentina y se consolidó con fuerza como influencer , sumándose al staff de una destacada agencia y protagonizando diversas campañas publicitarias. Hoy, plenamente reconciliados y disfrutando del receso de la temporada europea, el afectuoso comentario de Enzo Fernández demostró que la relación se encuentra en su mejor etapa.

La oficialización de Thiago Almada como flamante incorporación de River provocó una inmediata repercusión en las figuras de la Selección argentina . Apenas el club de la banda confirmó la contratación en el Estadio Monumental , el mediocampista del Chelsea aprovechó sus plataformas para expresarle sus buenos deseos. El volante compartió la fotografía institucional de su compañero de equipo nacional y le dedicó una dedicatoria muy afectuosa: “ Éxitos, guayito ”.

La transferencia representa un hito económico para la actividad local, ya que el Millonario desembolsó 20 millones de dólares para adquirir la ficha del jugador de 25 años tras su paso por Atlético de Madrid. Durante el anuncio, el volante surgido en Vélez Sarsfield reveló el rol clave que tuvieron sus compañeros del seleccionado en la negociación, nombrando expresamente a Enzo Fernández, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi: “Hablamos mucho del club con Julián y Enzo”, remarcó el futbolista, agregando además que el defensor central “lo volvió loco” para inclinar la balanza.

El vínculo entre los dos futbolistas se afianzó a partir de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las posteriores convocatorias del seleccionado nacional. El propio mediocampista rememoró la complicidad que mantuvo con el grupo durante el cierre de las tratativas, relatando que la confirmación del traspaso coincidió con su período de descanso: “Justo cuando ya estaba todo cerrado, estaba con ellos de vacaciones y estaban contentos de que venía para acá”.

Respecto de su puesta a punto para saltar a la cancha, el entrenador Eduardo Coudet desestimó incluirlo en el próximo compromiso internacional en Bogotá por Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe debido al período de inactividad que arrastra el refuerzo. Sin embargo, el encuentro no se jugará mañana como estaba estipulado debido al terremoto que ocurrió en Colombia el día de ayer, lo que le dará al "Guayo" algunos días más de descanso.