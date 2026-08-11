11 de agosto de 2026 Inicio
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Alejandra Monteoliva defendió al policía que disparó de civil en el Congreso: "Por la foto que vi, es una escopeta de ruido"

La ministra de Seguridad aseguró que Gustavo Gauna llevaba una escopeta de estruendo, aunque sus explicaciones fueron imprecisas y no aclararon por qué el comisario inspector estaba sin identificación durante el operativo.

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Monteoliva defendió al policía que disparó de civil en el Congreso.

Monteoliva defendió al policía que disparó de civil en el Congreso.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la actuación del comisario inspector Gustavo Gauna durante la represión del jueves pasado frente al Congreso, luego de haber sido denunciado por disparar hacia los manifestantes vestido de civil y sin identificación. “Por la foto que vi, es una escopeta de estruendo, un arma de ruido", expresó la funcionaria sin dar mayores precisiones sobre las características del arma ni explicar por qué el efectivo estaba vestido de civil y sin identificación visible.

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Gauna, jefe de la división de Lucha contra Organizaciones Criminales, fue fotografiado durante el operativo con un arma larga mientras apuntaba hacia los manifestantes que participaban de la movilización contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las imágenes derivaron en denuncias y pedidos de explicaciones sobre su intervención.

“¿Qué cosa sale de un perdigón de estruendo? Ruido, es de estruendo”, agregó Monteoliva en declaraciones que dio el lunes durante una visita en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Sin embargo, el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que el arma observada sería apta para utilizar munición de plomo, cuyo empleo está prohibido en este tipo de operativos.

Consultada por la presencia del comisario de civil, la funcionaria respondió: “Es probable que ese comisario o subcomisario, oficial de turno en ese día, haya tenido la placa colgada”. Luego agregó: “En un operativo la gente de investigaciones está de civil, tienen una campera con el logo de la fuerza y deben colgarse la placa”. La explicación resultó llamativa frente a las imágenes difundidas, en las que no se observa una identificación policial visible.

Monteoliva justificó la represión y apuntó contra los manifestantes

Parar correr el eje de las denuncias contra el accionar de Gauna, la ministra apuntó contra quienes participaron de la protesta. “Que expliquen los que van con la maza, los que llevan un martillo, esos son los que tienen que explicar qué fueron a hacer a una manifestación pacífica con maza y martillo”, sostuvo.

También cuestionó a quienes protagonizan las protestas de los miércoles frente al Congreso: “Que expliquen los que rompen, que expliquen los que destruyen, los que queman con agua caliente a los gendarmes”.

Monteoliva afirmó además que hay efectivos con lesiones graves. “Tengo personas con lesiones en columna, irrecuperables, tengo doscientos y pico de efectivos que quedaron fuera de actividad por lesiones de los miércoles”, aseguró.

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