Un diario británico aseguró que desmantelaron un atentado contra Lionel Messi durante el Mundial

Las autoridades de seguridad de Estados Unidos, en un trabajo coordinado entre el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC), lograron neutralizar amenazas e intentos de atentado dirigidos contra Lionel Messi durante el Mundial.
De acuerdo con informes oficiales revelados tres semanas después de la conclusión del torneo, el capitán argentino fue el principal objetivo de actos de intimidación, los cuales incluyeron explícitas amenazas de ataques suicidas.
Las alarmas en torno a la seguridad del astro argentino comenzaron a encenderse durante la fase de grupos. En la antesala del encuentro entre Argentina y Jordania, los servicios de inteligencia interceptaron una llamada en el aeropuerto de Dallas. En ella, un individuo advirtió que se dirigía al estadio junto a dos acompañantes equipados con bombas caseras y un rifle semiautomático AR-15, señalando directamente a Messi como su objetivo.
El FBI reveló un informe sobre las amenazas a Lionel Messi.
La tensión se repitió en la previa del cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto: un sospechoso publicó un mensaje intimidatorio expresando: "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo". El mensaje incluía además amenazas dirigidas a la policía y a los integrantes de ambos planteles.
Durante el desarrollo de ese mismo partido, las fuerzas de seguridad activaron un protocolo de emergencia tras recibir la denuncia sobre tres presuntos artefactos explosivos en las papeleras del estadio. Tras un rastreo exhaustivo realizado por brigadas caninas, se confirmó que se trataba de una falsa alarma.
Atentados contra Lionel Messi: el origen de las intimidaciones
Según se desprende de los informes policiales, la enorme cantidad de agresiones e intimidaciones dirigidas hacia el futbolista argentino estuvo motivada por acusaciones infundadas difundidas en redes sociales, donde se especulaba sobre supuestos favoritismos deportivos hacia la Selección nacional.
Las intimidaciones comenzaron durante los primeros partidos del Mundial.
Afortunadamente, el trabajo preventivo y de inteligencia de los organismos de seguridad internacionales permitió que todos los encuentros se desarrollaran sin lamentar incidentes.