Un diario británico aseguró que desmantelaron un atentado contra Lionel Messi durante el Mundial Según publicaron, se trataría de un informe del FBI que prueba un ataque suicida y amenazas contra el capitán de la Selección. Por Agregar C5N en









Los informes corresponden al FBI.

Las autoridades de seguridad de Estados Unidos, en un trabajo coordinado entre el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC), lograron neutralizar amenazas e intentos de atentado dirigidos contra Lionel Messi durante el Mundial.

De acuerdo con informes oficiales revelados tres semanas después de la conclusión del torneo, el capitán argentino fue el principal objetivo de actos de intimidación, los cuales incluyeron explícitas amenazas de ataques suicidas.

Las alarmas en torno a la seguridad del astro argentino comenzaron a encenderse durante la fase de grupos. En la antesala del encuentro entre Argentina y Jordania, los servicios de inteligencia interceptaron una llamada en el aeropuerto de Dallas. En ella, un individuo advirtió que se dirigía al estadio junto a dos acompañantes equipados con bombas caseras y un rifle semiautomático AR-15, señalando directamente a Messi como su objetivo.

El FBI reveló un informe sobre las amenazas a Lionel Messi. La tensión se repitió en la previa del cruce de octavos de final entre Argentina y Egipto: un sospechoso publicó un mensaje intimidatorio expresando: "Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo". El mensaje incluía además amenazas dirigidas a la policía y a los integrantes de ambos planteles.

Durante el desarrollo de ese mismo partido, las fuerzas de seguridad activaron un protocolo de emergencia tras recibir la denuncia sobre tres presuntos artefactos explosivos en las papeleras del estadio. Tras un rastreo exhaustivo realizado por brigadas caninas, se confirmó que se trataba de una falsa alarma.