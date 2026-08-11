El jugado proyecto de Yanina Latorre con el que se alejará de la TV La mediática hará una apuesta que pone todo el peso en su historia personal y su capacidad de comunicación. Cuándo lo lanzará. Agregar C5N en









Se tratará de un unipersonal autobiográfico.

Yanina Latorre confirmó que trabaja desde hace un año y medio en un unipersonal autobiográfico con el que dará el salto al teatro y se alejará, al menos transitoriamente, del formato televisivo. El espectáculo recorrerá distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, pasando por su etapa como botinera y su rol dentro de la familia.

La propuesta tendrá una puesta completamente minimalista, ya que estará sola frente al público, sin números musicales, separadores ni cambios de vestuario durante la función. La apuesta descansa principalmente en sus historias, sus experiencias y su manera particular de comunicarse, los mismos recursos que la convirtieron en una figura fuerte en la televisión argentina.

Para organizar el material, la conductora se reúne cada diez días con un profesional encargado de ordenar sus anécdotas cronológicamente y transformar sus experiencias y opiniones sobre distintos episodios del espectáculo en el texto que utilizará durante la obra. El proceso de construcción del guion lleva más de un año y medio de trabajo sostenido.

Cuándo Yanina Latorre estrenará su nuevo proyecto y cuál es su mayor temor El estreno está previsto tentativamente para marzo o abril de 2027, con funciones exclusivamente en Buenos Aires. De esta manera, Yanina Latorre descartó realizar una temporada teatral en Mar del Plata durante el verano, una opción habitual para las figuras del medio local.

El proyecto representa un desafío de alta magnitud para la conductora, quien reconoció que no cuenta con formación actoral. Su principal preocupación es quedarse en blanco durante una función, especialmente porque no se siente cómoda estudiando textos de memoria ni llevando adelante ensayos tradicionales.