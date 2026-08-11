IR A
IR A

El jugado proyecto de Yanina Latorre con el que se alejará de la TV

La mediática hará una apuesta que pone todo el peso en su historia personal y su capacidad de comunicación. Cuándo lo lanzará.

Se tratará de un unipersonal autobiográfico.

Se tratará de un unipersonal autobiográfico.

Yanina Latorre confirmó que trabaja desde hace un año y medio en un unipersonal autobiográfico con el que dará el salto al teatro y se alejará, al menos transitoriamente, del formato televisivo. El espectáculo recorrerá distintas etapas de su vida, desde su infancia hasta su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo, pasando por su etapa como botinera y su rol dentro de la familia.

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.
Te puede interesar:

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

La propuesta tendrá una puesta completamente minimalista, ya que estará sola frente al público, sin números musicales, separadores ni cambios de vestuario durante la función. La apuesta descansa principalmente en sus historias, sus experiencias y su manera particular de comunicarse, los mismos recursos que la convirtieron en una figura fuerte en la televisión argentina.

Para organizar el material, la conductora se reúne cada diez días con un profesional encargado de ordenar sus anécdotas cronológicamente y transformar sus experiencias y opiniones sobre distintos episodios del espectáculo en el texto que utilizará durante la obra. El proceso de construcción del guion lleva más de un año y medio de trabajo sostenido.

Cuándo Yanina Latorre estrenará su nuevo proyecto y cuál es su mayor temor

El estreno está previsto tentativamente para marzo o abril de 2027, con funciones exclusivamente en Buenos Aires. De esta manera, Yanina Latorre descartó realizar una temporada teatral en Mar del Plata durante el verano, una opción habitual para las figuras del medio local.

El proyecto representa un desafío de alta magnitud para la conductora, quien reconoció que no cuenta con formación actoral. Su principal preocupación es quedarse en blanco durante una función, especialmente porque no se siente cómoda estudiando textos de memoria ni llevando adelante ensayos tradicionales.

Su intención es conservar en el escenario la espontaneidad y la interacción directa con el público que caracterizan su desempeño frente a las cámaras. Esa elección, sin embargo, también representa uno de los mayores riesgos del proyecto, ya que deberá sostener sola el espectáculo y responder ante la audiencia sin los recursos habituales de la televisión.

Noticias relacionadas

El músico dejó en claro su firme postura sobre el conflicto bélico.

L-Gante canceló su show en Israel y explicó los motivos con un duro mensaje: "Tengo que cuidar mi imagen"

La periodista se refirió a la carta documento que recibió.

Una figura de Telefe puso en duda su participación en un programa exitoso: "Hay muchas injusticias"

Los trabajos de Pablo Jesús Gatto como actor y director fueron reconocidos con importantes premios.

Este actor argentino llegó a Estados Unidos sin saber inglés pero alcanzó a ser nominado a un premio de Broadway: quien es

últimas noticias

Se tratará de un unipersonal autobiográfico.

El jugado proyecto de Yanina Latorre con el que se alejará de la TV

Hace 10 minutos
Kevin Castagno, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo son tres de los futbolistas apartados en River.

Confirmado: River vendió a uno de los futbolistas apartados por u$s5 millones

Hace 15 minutos
play

Represión en el Congreso: se suman pedidos de interpelación a Monteoliva en Diputados

Hace 29 minutos
La situación recuerda de manera directa al episodio protagonizado por Ekaterina Ojeda semanas atrás en el mismo lugar.

Nuevo escándalo entre la China Suárez y Mauro Icardi: charlas con "una morocha" en un boliche, fotos y videos

Hace 31 minutos
Una reconocida pareja protagonizó un momento incómodo.

Son famosos, hubo fuertes rumores de una pelea escandalosa y confirmaron un final inesperado

Hace 44 minutos