Represión en el Congreso: se suman pedidos de interpelación a Alejandra Monteoliva en Diputados

Un grupo de legisladores opositores advirtió que hubo "un uso desmedido de la fuerza" en la marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, por lo que presentaron un pedido de interpelación a la ministra de Seguridad.

El documento, presentado por Juan Grabois, Natalia Zaracho, Adriana Serquis, Itai Hagman y Jorge Taiana , cuestionó el desempeño de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de la Ciudad, ya que marcó que hubo "un uso desmedido de la fuerza, mediante la utilización de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes contra manifestantes, peatones y trabajadores de prensa".

En tal sentido, advirtió sobre el comisario inspector que disparó un arma larga vestido de civil, identificado como Gustavo Gauna: "Particular gravedad reviste la identificación, a través de investigaciones periodísticas, de un hombre vestido de civil, sin uniforme ni identificación visible, que disparó con un arma larga contra los manifestantes desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís".

"Que un funcionario policial de esa jerarquía haya actuado armado y de civil, sin identificación, en el marco de un operativo de seguridad frente al Congreso de la Nación, impide que los ciudadanos puedan reconocerlo como integrante de una fuerza y controlar su accionar, y resulta absolutamente incompatible con los protocolos que rigen la actuación de las fuerzas federales" , agregó el proyecto en esta línea.

En tanto, Grabois denunció que Gauna se trata del mismo integrante de la Policía que lo detuvo arbitrariamente cuando se encontraba en el Instituto Perón en junio de 2025 por una orden del presidente Javier Milei.

Por otro lado, el texto presentado por los legisladores opositores alertó sobre los ataques contra la prensa durante la marcha en el Congreso: "La represión, y su carácter abusivo, fue de tal magnitud que alcanzó a trabajadores de prensa". Por este motivo, pidieron que Monteoliva explique en la Cámara de Diputados "si desde su Ministerio se autorizó, ordenó o toleró la presencia de personal armado de civil en el operativo, y si el uso de la fuerza se ajustó a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza".

"Se están dando circunstancias que afectan severamente el funcionamiento de la República, que vulneran derechos elementales de los ciudadanos y ciudadanas, tales como el derecho a la vida, la integridad física y la libertad de prensa, y no podemos ser pasivos ante tal atropello", concluyeron.

El Partido Socialista también pidió que Alejandra Monteoliva dé explicaciones en Diputados

El diputado nacional por el Partido Socialista Esteban Paulón presentó el viernes un proyecto de resolución donde pide que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asista a la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el fuerte operativo de Gendarmería desplegado en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras el Senado debatía la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada.

"Monteoliva tiene que dar la cara. La represión de fuerzas de seguridad nacionales durante la sesión de inviolabilidad de propiedad privada no tiene ninguna justificación. La Ministra debe concurrir a Diputados a dar la cara. ¡Hágase cargo de la violencia!", publicó el legislador en su cuenta de X donde compartió el documento presentado ante la cámara.

En el proyecto de resolución, se detalla que la ministra de Seguridad tiene que dar explicaciones en base a los siguientes puntos: