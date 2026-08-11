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Son famosos, hubo fuertes rumores de una pelea escandalosa y confirmaron un final inesperado

Una escena captada durante una cena desató versiones inesperadas y puso a la pareja bajo todos los reflectores.

Una reconocida pareja protagonizó un momento incómodo.

Una reconocida pareja protagonizó un momento incómodo.

La modelo Ivana Figueiras y el ex futbolista Darío Cvitanich quedaron envueltos en rumores de una supuesta pelea en el Palacio Duhau. Tal es así que en un reconocido programa de espectáculos aseguraron que la empresaria habría discutido con el exfutbolista y revisado su celular durante una cena.

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Sin embargo, ambos desmintieron la crisis. Cvitanich fue contundente: “Esto es una mentira absoluta. Fue un finde y una cena hermosa”. Además, pidió que dejaran de “inventar situaciones que jamás pasaron”.

Figueiras también reaccionó en sus redes y cuestionó las versiones: “Por favor si hay un video mío gritando mándenmelo que no me di cuenta”. La empresaria sostuvo que las imágenes habían sido interpretadas de manera equivocada.

Tras la revelación del caso en Intrusos, el giro inesperado llegó cuando Paula Varela aseguró que habló con Figueiras y que la empresaria le confirmó que Cvitanich le propuso casamiento esa misma noche. La información todavía no fue presentada por la pareja como un anuncio formal en sus redes.

La reacción de Ivana Figueiras después de que aseguraran que se casa con Darío Cvitanich.

La reacción de Ivana Figueiras después de que aseguraran que se casa con Darío Cvitanich.

Cómo nació el amor entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich comenzaron su relación en 2025, luego de conocerse por amigos en común. El romance generó polémica porque Cvitanich acababa de terminar su relación con Chechu Bonelli, con quien estuvo durante años y tuvo tres hijas.

Figueiras fue señalada como una supuesta “tercera en discordia”, algo que negó públicamente. “No hay tercera en discordia”, sostuvo en aquel momento, mientras ambos explicaban que la relación comenzó después de la separación.

Con el tiempo, la pareja consolidó su vínculo y comenzó a compartir numerosas declaraciones de amor. Figueiras llegó a describir a Cvitanich como un hombre “increíble, íntegro, buena persona, buen padre”, mientras él destacó públicamente la felicidad que encontraba junto a ella.

Ahora, frente a los nuevos rumores, Cvitanich volvió a dejar clara su postura: “Sos increíble, feliz de caminar a tu lado. Te amo, te elijo y te admiro siempre”. Así, la supuesta pelea terminó dando paso a una versión mucho más inesperada: una posible propuesta de matrimonio.

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