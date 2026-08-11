Desgarrador: se filtró el mensaje de la mamá de Lionel Messi tras la muerte de Jorge

Luego de la muerte de Jorge Messi , se reveló el mensaje que la madre de Lionel Messi , Celia, le envió a la periodista Marina Calabró tras el velorio y lo leyó en vivo: "Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

La dolorosa pérdida llevó a que Lionel y su familia viajen de improviso a Rosario para acompañar a la familia y estar presentes en el velorio. La llegada se dio el sábado por la noche y reunió a todos en la casa velatoria de la ciudad.

Los medios de comunicación no pararon de acosar a la familia y se generó mucho enojo. De hecho, Yanina Latorre contó: “ La familia está muy enojada por todo esto, porque ellos no se muestran, no querían mostrarse, era muy íntimo. No fue nadie a despedir al papá, él con sus hermanos, con su hermana Sol. Que no son chicos que sean mediáticos ni que los veas”.

Y ahora se reveló el mensaje que Celia le envió a Marina: “Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

Algo que también quedó aclarado es que no demandará a los medios que molestaron a la familia. "No, nada que ver, dicen cada pavada", habría expresado Cuccittini, según lo que trasladó Vecchio en redes sociales.

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De qué murió Jorge Messi

Jorge Messi falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado desde hacía tiempo. Desde el centro de salud confirmaron que la muerte se produjo el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada, aunque no se precisaron las circunstancias médicas puntuales. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", señaló el sanatorio en un comunicado, remarcando que, por respeto a la privacidad de la familia, no brindarían más información sobre el cuadro clínico.

El delicado estado de salud de Jorge Messi se había hecho público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, y en medio de versiones que circulaban sobre su situación, la propia familia del futbolista emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Fue en ese mensaje donde anunciaron que atravesaba una "situación de salud" y que se encontraba "bajo seguimiento médico", sin dar mayores precisiones sobre el diagnóstico.