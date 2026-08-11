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Desgarrador: se filtró el mensaje de la mamá de Lionel Messi tras la muerte de Jorge

Celia Cuccittini se comunicó con la periodista Marina Calabró para contar cómo transita el fallecimiento de su marido tras una larga enfermedad.

La mamá de Messi

La mamá de Messi, destrozada.

Luego de la muerte de Jorge Messi, se reveló el mensaje que la madre de Lionel Messi, Celia, le envió a la periodista Marina Calabró tras el velorio y lo leyó en vivo: "Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

Los informes corresponden al FBI.
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La dolorosa pérdida llevó a que Lionel y su familia viajen de improviso a Rosario para acompañar a la familia y estar presentes en el velorio. La llegada se dio el sábado por la noche y reunió a todos en la casa velatoria de la ciudad.

Celia Cuccittini y Jorge Messi, padres de Lionel.

Celia Cuccittini y Jorge Messi, padres de Lionel.

Los medios de comunicación no pararon de acosar a la familia y se generó mucho enojo. De hecho, Yanina Latorre contó: “La familia está muy enojada por todo esto, porque ellos no se muestran, no querían mostrarse, era muy íntimo. No fue nadie a despedir al papá, él con sus hermanos, con su hermana Sol. Que no son chicos que sean mediáticos ni que los veas”.

Y ahora se reveló el mensaje que Celia le envió a Marina: “Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible".

Algo que también quedó aclarado es que no demandará a los medios que molestaron a la familia. "No, nada que ver, dicen cada pavada", habría expresado Cuccittini, según lo que trasladó Vecchio en redes sociales.

De qué murió Jorge Messi

Jorge Messi falleció a los 68 años en el Sanatorio Centro de Rosario, donde se encontraba internado desde hacía tiempo. Desde el centro de salud confirmaron que la muerte se produjo el sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada, aunque no se precisaron las circunstancias médicas puntuales. "Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias", señaló el sanatorio en un comunicado, remarcando que, por respeto a la privacidad de la familia, no brindarían más información sobre el cuadro clínico.

El delicado estado de salud de Jorge Messi se había hecho público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México. En ese contexto, y en medio de versiones que circulaban sobre su situación, la propia familia del futbolista emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Fue en ese mensaje donde anunciaron que atravesaba una "situación de salud" y que se encontraba "bajo seguimiento médico", sin dar mayores precisiones sobre el diagnóstico.

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