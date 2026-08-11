El contundente mensaje de José Chatruc tras confirmarse la separación con Sabrina Rojas El exfutbolista se pronunció de manera pública a través de sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la conductora tras el fin de su relación. Agregar C5N en









El mensaje del exfutbolista tras su separación con la comunicadora.

La farándula nacional se vio sacudida tras confirmarse la ruptura entre Sabrina Rojas y José Chatruc. La encargada de dar la primicia fue la propia conductora, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para comunicar la decisión tomada de mutuo acuerdo. Con total sinceridad, la actriz decidió cortar de raíz las especulaciones y anunciar el final del noviazgo que mantenía con el exfutbolista.

Al momento de detallar los factores que desencadenaron la distancia, la comunicadora fue clara al señalar que no existió ningún conflicto grave entre ellos: “Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos”, comenzó diciendo en su descargo. Luego agregó sobre el desgaste de la pareja: “Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció. Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla”.

Pese al desenlace sentimental, la presentadora de televisión le dedicó palabras llenas de gratitud y afecto al exjugador de Racing Club. Durante su mensaje, la modelo no ahorró elogios hacia su ahora expareja para destacar el vínculo construido durante este tiempo: “José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermoso recuerdo”.

Lejos de guardar silencio o generar rispideces, el analista deportivo reaccionó de manera inmediata ante la publicación de la actriz. El exfutbolista republicó la historia en sus redes sociales y sumó un afectuoso gesto de respeto hacia la conductora. Sin extenderse en explicaciones, el exdeportista cerró la historia con un halago rotundo que confirmó la excelente relación que mantienen a pesar de la separación: “Nada más que agregar. Sos una mujer increíble, Sabri”.

Cómo se habían conocido José Chatruc y Sabrina Rojas José "Pepe" Chatruc y Sabrina Rojas se conocieron a principios de 2026 a través de un grupo en común de amigos. Este círculo compartía diversas salidas nocturnas, cenas y, fundamentalmente, partidos de pádel. El deporte y las dinámicas grupales sirvieron como la excusa perfecta para que ambos comenzaran a coincidir de manera recurrente, transformando esos encuentros deportivos en el escenario ideal para sus primeras charlas fuera del ámbito laboral.

El flechazo inicial nació por iniciativa de la actriz, quien se sintió atraída por la personalidad y la cultura del ex-futbolista durante las conversaciones del grupo. Sabrina comenzó a enviarle indirectas y chistes con doble sentido para captar su atención. La química entre ambos se consolidó durante una fiesta de este círculo de amigos, donde entablaron una charla profunda sobre la soltería y el paso del tiempo, marcando el verdadero punto de partida de su historia. Durante esa misma noche, la pareja selló un divertido pacto que aceleró el amor y dio inicio formal al romance. Acordaron en broma que si ella llegaba soltera a los 53 años, la edad actual de él, terminarían juntos. A partir de ese momento, Sabrina empezó a llamarlo públicamente su "futuro novio" en las redes sociales, mientras que Chatruc le respondía sugiriendo "adelantar el reloj" y restar años al acuerdo, iniciando así un noviazgo que duró seis meses.