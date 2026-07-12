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Se copian en todo: la extraña coincidencia entre Enzo Fernández y el Cuti Romero

Los jugadores de la Scaloneta además de compartir concentraciones y entrenamientos, coinciden en los gustos por la decoración del hogar y se la jugaron por una pieza de diseño, infaltable en cualquier living.

Enzo Fernández y el Cuti Romero juegan en la Premier League de Inglaterra. 

Enzo Fernández y el Cuti Romero juegan en la Premier League de Inglaterra. 

El lujo es vulgaridad pero también puede ser confort y eso lo saben muy bien el Cuti Romero y Enzo Fernández que apostaron por una pieza de diseño para engalanar el centro de su hogar. "Yo hago puchero, ella hace puchero", dice el personaje de China Zorrilla en Esperando la carroza y se podría reemplazar por "Yo compro un sofá, él se compra el mismo".

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Además de meterle garra en la cancha y ser dos pilares de la Scaloneta, Enzo y el Cut también comparten sus gustos por la buena pilcha y la decoración hogareña. Esta vez coincidieron en apostar a lo que se conoce como "el lujo silencioso", una tendencia que hoy es furor en el diseño de interiores. Y como si fuera un pase filtrado, Enzo sumó a su living una pieza que ya estaba en el equipo del Cuti, reafirmando que también en la deco saben cómo tocar y salir jugando con elegancia.

Ambos jugadores residen en Inglaterra, país que enfrenta el combinado Argentino en semifinales del Mundial 2026, con todo lo que eso conlleva. No es sólo un partido de fútbol para el pueblo argentino, aunque el DT de la albiceleste lo dejó en claro para bajar la intensidad que ya se empieza a palpitar en los corazones. No obstante, Fernández y Romero desarrollan esta parte de su carrera futbolística en la Premier League inglesa: el defensor en el Tottenham y el mediocampista en el Chelsea.

Cada uno armó su equipo hogareño pensando en la familia y apostando al lujo silencioso, esa estética minimalista que privilegia elegancia y sobriedad. En una de sus publicaciones, el Cuti mostró cómo se tiraba a jugar con su hija Lucy sobre un sillón “Cloud Couch” beige, pieza estrella de esta tendencia.

Con dimensiones amplias y comodidad de primera, el mueble es como un 9 de área, siempre presente y decisivo. El resto del ambiente se completa con un modular de madera clara, que aporta calidez y orden, como un buen mediocampo que equilibra el partido.

Por su lado, Enzo Fernández también apostó por el sillón nube para el living de su casa. Ubicado como pieza central, se asocia perfecto con la deco de tonos neutros y espacios despejados, dándole aire y armonía al hogar.

El sofá nube, como lo bautizaron en redes, ya es tendencia mundial y se viralizó en Pinterest y TikTok y se ganó el lugar de crack del diseño por su comodidad y versatilidad. Con dimensiones amplias y almohadones mullidos, juega relajado pero elegante, y hoy es símbolo de livings de figuras top, desde futbolistas hasta celebridades. Como las casas de los jugadores argentinos en Inglaterra de diseño minimalista y espacios funcionales.

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