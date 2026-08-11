11 de agosto de 2026 Inicio
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Confirmado: River vendió a uno de los futbolistas apartados por u$s5 millones

La decisión ya está tomada y el futbolista tiene nuevo destino tras concretarse una salida millonaria del club de Núñez.

Por
Kevin Castagno

Kevin Castagno, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo son tres de los futbolistas apartados en River.

River concretó este martes la salida del futbolista que jugó el Mundial 206 para la selección colombiana, Kevin Castaño, quien continuará su carrera en Atlético Mineiro. El club brasileño comprará el 50% de los derechos económicos del mediocampista colombiano por u$s 5 millones.

Los informes corresponden al FBI.
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La operación fue confirmada por el presidente de River, Stéfano Di Carlo: “Lo de Castaño ya está cerrado. Es una venta a Brasil por 5 millones de dólares a cambio del 50%”.

Castaño, de 25 años, ya se encuentra en Belo Horizonte para realizarse los estudios médicos y completar su incorporación al equipo dirigido por el ex entrenador de Huracán, Colón y Estudiantes, Eduardo Domínguez.

El colombiano había quedado apartado del plantel de River al finalizar el primer semestre. Tras disputar la Copa del Mundo con los cafeteros, permaneció en su país y se entrenó por su cuenta. Su salida representa una nueva operación para River, que había invertido u$s13,8 millones por su pase desde Krasnodar en 2025.

Kevin Castagno seguirá su carrera en Atlético Mineiro.

Kevin Castagno seguirá su carrera en Atlético Mineiro.

Los números de Kevin Castaño en River

Castaño disputó 45 partidos con River, con 37 titularidades, aproximadamente 3.160 minutos, dos asistencias y ningún gol. Además, recibió 12 tarjetas amarillas y una expulsión durante su ciclo.

El mediocampista llegó a Núñez por pedido de Marcelo Gallardo y fue una de las inversiones más importantes de la institución en 2025. Sin embargo, no logró consolidarse como titular indiscutido ni convertirse en una pieza fundamental del equipo.

Su rendimiento fue perdiendo protagonismo durante 2026 hasta quedar fuera de la consideración del cuerpo técnico. A diferencia de otros futbolistas apartados, nunca llegó a entrenarse en Cantilo después del Mundial.

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