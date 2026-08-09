Cami Mayan y la fuerte confesión sobre la demanda a Alexis Mac Allister: "Soy una piba contra..."

A casi cuatro años de la polémica separación, la influencer habló desde su lado más interno y explicó cómo se sintió y por qué hizo el reclamo judicial luego de 5 años de relación con convivencia en Inglaterra. "¿Por qué no lo haría si me corresponde?", lanzó.

"Soy una hormiguita al lado de un gigante", confesó Cami Mayan de cómo se sentía junto a Alexis MacAllister

Cami Mayan revivió su polémica separación con el futbolista y campeón del mundo, Alexis Mac Allister por haber sido criticada por hacerle una demanda judicial a su expareja luego de cinco años de relación, con convivencia en el exterior.

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La separación de la ahora expareja fue uno de los escándalos más mediatizados del mundo del espectáculo y el deporte. Si bien en el último tiempo la influencer intentó no volver a tocar el tema del proceso judicial y su vieja relación, durante un mano a mano con María Laura Santillán blanqueó los difíciles momentos que le tocó atravesar post ruptura.

A casi cuatro años de aquel difícil momento, Cami reconoció que según la Ley tiene un plazo de 6 meses para comenzar el reclamo tras la ruptura, pero que en el primer mes, atravesada por el dolor no lo contempló. “Era lo que menos quería ocupar mi cabeza”, se sinceró en en ciclo de Infobae.

Sin embargo, con el correr del tiempo sus allegados le explicaron que podría hacerlo y sobre todas las cosas le corresponde y fue ahí cuando tomó esa decisión: “Llegó un momento en que dije ‘¿si realmente existe la posibilidad de hacer esto, por qué no lo haría?’ Si en todo caso no me corresponde, que me lo diga quien se encargue de decirlo”, explicó por qué comenzó con el proceso judicial que le demandó varios años.

Fue así que avanzó con el reclamo económico porque, según reconoció, se había “bancado tantas cosas” y reflexionó: “Si me banqué todas estas cosas, ¿por qué me tengo que bancar algo más?”

En esa línea, graficó lo que significó enfrentarse a la familia del mediocampista y todo el peso político y futbolístico que conlleva el apellido Mac Allister: “Soy una piba sola contra una persona que es un hombre, futbolista, campeón del mundo, que además viene de un familia de futbolistas y políticos y dije ‘uy, yo acá soy una hormiguita al lado de un gigante’. ¿Por eso lo tengo que dejar de hacer?”.

"Hormiguta"



Porque Cami" Mayan denunció que Alexis Mac Allister ella era "una piba sola" contra "un futbolista, campeón del mundo y de una familia de futbolistas y políticos". pic.twitter.com/8ldYN65knc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 9, 2026

“¿Qué mensaje estoy dando o en qué lugar me estoy poniendo si por ser la parte más chiquita dejo de reclamar algo que acá dice que me corresponde? Después de hacer todas estas reflexiones dije, vamos para adelante, lo hago”, se sinceró la influencer.

Cami Mayán mostró el accidente que sufrió en el gimnasio

Hace unos meses atrás, la panelista de Patria y Familia, Cami Mayán, compartió en sus redes sociales el insólito momento que vivió en el gimnasio mientras entrenaba con una amiga: se cayó y se lastimó la pierna, pero se lo tomó con humor.

La influencer suele mostrar su rutina en su cuenta de Tiktok, la cual es famosa no solo por eso, sino también por sus tutoriales de maquillajes y por los looks que muestra para determinados eventos o viajes.

Esta vez, decidió mostrar su rutina que compartía con su amiga para ayudarla en el gimnasio. Luego de comenzar con los primeros ejercicios, luego se subió a uno de los aparatos sin darse cuenta de que la misma estaba funcionando. Lo cual casi provoca una grave caída, pero se hizo fuerte de brazos y se pudo sostener con las barandas que están alrededor de la máquina y pudo recuperar la estabilidad.

Fiel a su estilo, comenzó a reírse sin parar junto con todos los presentes. Luego mostró que se había lastimado la rodilla producto del golpe y también se fotografió con el maquillaje corrido: “Lloré de la risa”. Por fortuna, no le pasó nada grave y todo quedó como anécdota.