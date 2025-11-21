Ángela Torres hizo el anuncio que todos estaban esperando: "Qué locura" La cantante publicó en su cuenta de Instagram un mensaje y Marcos Giles fue el primero en comentarlo. ¿Qué pasó?







Ángela Torres, y un anuncio que cambiará su carrera. Redes sociales

La cantante Ángela Torres compartió en sus redes sociales un avance más en su carrera luego de haber anunciado en las últimas horas que iba a ser la telonera de los tres shows de Shakira en el estadio Vélez Sarsfield y, en este caso, uno de los primeros en comentar fue Marcos Giles.

La nieta de Lolita Torres y sobrina de Diego Torres viajó a Estados Unidos y, gracias a una publicidad que forma parte de Spotify que tiene como fin apoyar las producciones musicales de las artistas femeninas, fue reconocida como cantante emergente destacada a nivel internacional.

“¡Qué locura, Spotify! Gracias”, escribió en su cuenta de Instagram con una serie de imágenes donde se encuentra ella con el Time Saquare Garden de fondo.

Embed - ANGELA AZUL on Instagram: "que locura @spotifyargentina gracias @hot__merch @breeders_furs @lacoqueteria.estudio " View this post on Instagram La publicación se llenó de comentarios positivos de todo tipo, tanto como de famosos, como de sus familiares y fanáticos. Una de las cantantes que se sumó fue Emilia Mernes con un emoji de corazón y otra fue Momi Giardina, su compañera de Luzu TV.

Otro de ellos fue Nico Occhiato, quien destacó su gran momento personal: "Qué grosa, qué hermoso esto que te está pasando Angelita. Te lo merecés porque sos una distinta y venís hace mucho tiempo preparándote para este momento".

