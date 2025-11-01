IR A
El mensaje de Ángela Torres tras participar de la Marcha del Orgullo 2025: "Me siento muy privilegiada"

La cantante brilló y se emocionó al cantar No Me Olvides ante la multitud y habló de "estos tiempos difíciles", en alusión a Javier Milei.

La artista se llevó todos los aplausos de la multitud reunida en la Plaza de Mayo.

La cantante Ángela Torres fue una de las figuras que participó de la Marcha del Orgullo 2025, para celebrar la diversidad y porque no se pierdan más derechos en la era de Javier Milei: "Me siento muy privilegiada".

La artista presentó canciones de su último trabajo No me olvides ante una multitud que marcó desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso, para festejar el Día del Orgullo LGTBIQ+ en Buenos Aires.

"Estoy feliz, contenta y agradecida de que me hayan convocado para cantar acá. Siento que es mejor día del año. Siempre que pueda estar acompañando, es un sueño", dijo la mediática.

La sobrina de Diego Torres agradeció la invitación de los organizadores y reflexionó: "No lo puedo creer, antes había como mucho 50 personas viéndome. De repente, estar acá y recibir este cariño, que la gente sea perceptiva con lo que uno hace y que cante, el amor se recibe desde otro lado y me siento muy privilegiada".

Entre los temas que causaron furor entre la multitud que se convocó en el escenario de Plaza de Mayo, al lado del Cabildo, estuvieron Favorita, Placard y Superhéroe, canciones de su último trabajo. “Ésta marcha es como si lográsemos que en estas calles el mundo sea como lo soñamos. Son momentos difíciles para que suene a verdad, hay mucha violencia y basura dando vueltas, pero lo que tenemos es invencible, es para siempre”, fue parte del mensaje que dejó.

