IR A
IR A

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

La ficción de la plataforma de streaming vuelve con una temporada que mezcla humor y emoción mientras su protagonista enfrenta un desafío inesperado.

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

La vuelta de Un hombre infiltrado responde a la duda central del título: Netflix ya liberó los nuevos capítulos de esta comedia que atrapó a miles de espectadores. La temporada retoma las andanzas de Charles Nieuwendyk, un jubilado que redescubre su vocación de detective mientras intenta ordenar su vida.

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.
Te puede interesar:

La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

En esta nueva etapa, la historia toma distancia del caso inicial para llevar al protagonista a un escenario completamente distinto. Entre aulas, secretos institucionales y viejas emociones que reaparecen, la serie busca equilibrar humor absurdo con una mirada sensible sobre el paso del tiempo.

El clima vintage, sumado a momentos de tensión bien dosificados, vuelve a conectar con el espíritu de la primera temporada. Con ocho episodios, la producción apuesta a una aventura fresca que recuerda al tono cálido del documental chileno El agente topo.

Un hombre infiltrado - Netflix
Ted Danson lidera un elenco que potencia el tono cálido de la historia.

Ted Danson lidera un elenco que potencia el tono cálido de la historia.

Netflix: sinopsis de Un hombre infiltrado

Charles afronta una segunda misión que lo obliga a infiltrarse en un campus universitario. Para ello debe recuperar su identidad de profesor y descubrir quién está detrás de un chantaje que podría poner en jaque al rector de la institución. Aunque cree tener al culpable, la aparición de una mujer de su pasado reaviva sentimientos que complican la investigación.

A medida que se involucra en el día a día académico, descubre pequeñas inconsistencias, alianzas inesperadas y comportamientos que lo obligan a replantear su hipótesis inicial. Aunque rápidamente identifica a un posible responsable, la investigación toma un giro inesperado cuando reaparece una mujer que marcó su pasado, provocando que su costado emocional interfiera con su faceta investigativa.

Entre reuniones secretas, clases que sirven de coartada y momentos de humor involuntario, Charles intenta equilibrar el avance del caso con sus propias contradicciones internas. La temporada profundiza en su vulnerabilidad, mostrando cómo el duelo, la edad y las dudas personales conviven con su inesperada capacidad para resolver misterios, siempre con un toque cálido y entrañable que define el tono de la serie.

Tráiler de Un hombre infiltrado

Embed

Reparto de Un hombre infiltrado

Ted Danson encabeza el elenco junto a Mary Elizabeth Ellis, Lilah Richcreek Estrada, Stephanie Beatriz y Stephen McKinley Henderson, quienes aportan matices cómicos y dramáticos al universo de la serie.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.
play

No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Ahora, llegó a la gran N roja, se trata de una producción estadounidense de 2024 que fue exitosa en cines, el film Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix a todos los televidentes del mundo entero.
play

Furiosa: De la saga Mad Max llegó a Netflix y es de lo más visto: qué historia cuenta

Ahora, llegó a la gran N roja, una película que es tendencia en este sitio de streaming, un estreno de 2023 estadounidense en cines, ahora está siendo furor en Netflix.
play

Terror aclamado por la crítica: cuál es la trama de El exorcista del papa, la película furor en Netflix

Robaron la bicileta de la promoción de la serie Stranger Thing: ¿Qué pasó?

Robaron la bicicleta de la promoción de la serie Stranger Thing: ¿Qué pasó?

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.
play

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Las Películas navideñas que están en Netflix
play

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

últimas noticias

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

Hace 5 minutos
Juan José Mussi tenía 84 años.

Quién asumirá como intendente de Berazategui, tras la muerte de Mussi

Hace 1 hora
La muerte de Juan José Mussi generó un gran impacto en el mundo de la política peronista

Adiós a Juan José Mussi: la repercusión del arco político por el fallecimiento del dirigente peronista

Hace 1 hora
El perfume reúne notas frutales, florales y amaderada.

Este es el perfume favorito de Zaira Nara: cuánto sale

Hace 1 hora
play
Charles vuelve a la acción en una misión universitaria repleta de giros.

Netflix: nuevos capítulos de una serie de comedia que le encanta a todos

Hace 1 hora