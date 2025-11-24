IR A
Furiosa: De la saga Mad Max llegó a Netflix y es de lo más visto: qué historia cuenta

La continuación de la saga que salió en 2024 en cines y fue furor, y ahora está en el top ten del ranking de esta popular plataforma de streaming.

Ahora, llegó a la gran N roja, se trata de una producción estadounidense de 2024 que fue exitosa en cines, el film Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix a todos los televidentes del mundo entero.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores aumentaron notoriamente en los últimos meses de 2025.

Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.
No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Sinopsis de Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix

Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del 'Lugar Verde de Muchas Madres' y cae en manos de una horda de motoristas liderada por el Señor de la Guerra, Dementus. Arrasando el Páramo, se topan con la Ciudadela, presidida por Inmortal Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa. Precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera' (2015).

furiosa-saga-mad-max-3303782-1024x576

Tráiler de Furiosa: De la saga Mad Max

Embed - FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX | TRÁILER OFICIAL #2 | SUBTITULADO

Tráiler de Furiosa: De la saga Mad Max

  • Elsa Pataky como Mr. Norton
  • Chris Hemsworth como Dr. Dementus
  • Tom Burke como Praetorian Jack
  • Anya Taylor-Joy como Imperator Furiosa
  • Charlee Fraser como Mary Jabassa
  • Sean Millis como Lone War Boy
  • Alyla Browne como Imperator Furiosa
  • Lachy Hulme como Immortan Joe, Riz
furiosa
