Furiosa: De la saga Mad Max llegó a Netflix y es de lo más visto: qué historia cuenta

Ahora, llegó a la gran N roja, se trata de una producción estadounidense de 2024 que fue exitosa en cines, el film Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix a todos los televidentes del mundo entero. Es un thriller de ciencia ficción y acción, venganza y suspenso, futuro postapocalíptico, que te mantendrá atrapado de principio a fin y no te podés perder este fin de semana largo de noviembre. A continuación te dejamos todos los detalles de su trama y un adelanto que te dejará impactado.

Sinopsis de Furiosa: De la saga Mad Max, la película que sorprende en Netflix Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del 'Lugar Verde de Muchas Madres' y cae en manos de una horda de motoristas liderada por el Señor de la Guerra, Dementus. Arrasando el Páramo, se topan con la Ciudadela, presidida por Inmortal Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa. Precuela de 'Mad Max: Furia en la carretera' (2015).

Tráiler de Furiosa: De la saga Mad Max
Elsa Pataky como Mr. Norton

como Mr. Norton Chris Hemsworth como Dr. Dementus

como Dr. Dementus Tom Burke como Praetorian Jack

como Praetorian Jack Anya Taylor-Joy como Imperator Furiosa

como Imperator Furiosa Charlee Fraser como Mary Jabassa

como Mary Jabassa Sean Millis como Lone War Boy

como Lone War Boy Alyla Browne como Imperator Furiosa

como Imperator Furiosa Lachy Hulme como Immortan Joe, Riz furiosa