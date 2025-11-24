Terror aclamado por la crítica: cuál es la trama de El exorcista del papa, la película furor en Netflix Un estreno de 2023 estadounidense en cines fue furor en su momento y ahora lo es en esta popular plataforma de streaming, y atrapó miles de televidentes.







Ahora, llegó a la gran N roja, una película que es tendencia en este sitio de streaming, un estreno de 2023 estadounidense en cines, ahora está siendo furor en Netflix y consiguió más televidentes de los deseados. Se trata del thriller El exorcista del papa, un film de terror, suspenso, religión, posesiones y exorcismos, de la década del '80. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas y la disfrutes este fin de semana largo de noviembre.

Sinopsis de El exorcista del papa, la película tendencia de Netflix En 1987, Gabriele, exorcista jefe en la diócesis de Roma, es enviado por encargo directo del Papa a la abadía de San Sebastián, en España, ya que, según el Santo Padre, ese lugar alberga un mal oscuro muy poderoso que lleva vigente desde la Santa Inquisición. Basada en la vida de Gabriele Amorth.

Reparto de El exorcista del papa
Russell Crowe como Father Gabriel Amorth

como Father Gabriel Amorth Carrie Munro como Adella

como Adella Laurel Marsden como Amy Vasquez

como Amy Vasquez Alex Essoe como Julia

como Julia Daniel Zovatto como Father Esquibel

como Father Esquibel Bianca Bardoe como Rosaria

como Rosaria Franco Nero como The Pope

como The Pope Peter DeSouza-Feighoney