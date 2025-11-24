IR A
Terror aclamado por la crítica: cuál es la trama de El exorcista del papa, la película furor en Netflix

Un estreno de 2023 estadounidense en cines fue furor en su momento y ahora lo es en esta popular plataforma de streaming, y atrapó miles de televidentes.

Ahora, llegó a la gran N roja, una película que es tendencia en este sitio de streaming, un estreno de 2023 estadounidense en cines, ahora está siendo furor en Netflix.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse día a día, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y se convierten en tendencia en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios que se incorporaron en los últimos meses de 2025, hacen que sea la más consumida de todo el mundo.

Los usuarios de la plataforma suelen compararla con clásicos como Seven o Zodiac.
Ahora, llegó a la gran N roja, una película que es tendencia en este sitio de streaming, un estreno de 2023 estadounidense en cines, ahora está siendo furor en Netflix y consiguió más televidentes de los deseados. Se trata del thriller El exorcista del papa, un film de terror, suspenso, religión, posesiones y exorcismos, de la década del '80. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas y la disfrutes este fin de semana largo de noviembre.

Sinopsis de El exorcista del papa, la película tendencia de Netflix

En 1987, Gabriele, exorcista jefe en la diócesis de Roma, es enviado por encargo directo del Papa a la abadía de San Sebastián, en España, ya que, según el Santo Padre, ese lugar alberga un mal oscuro muy poderoso que lleva vigente desde la Santa Inquisición. Basada en la vida de Gabriele Amorth.

Tráiler de El exorcista del papa

Reparto de El exorcista del papa

  • Russell Crowe como Father Gabriel Amorth
  • Carrie Munro como Adella
  • Laurel Marsden como Amy Vasquez
  • Alex Essoe como Julia
  • Daniel Zovatto como Father Esquibel
  • Bianca Bardoe como Rosaria
  • Franco Nero como The Pope
  • Peter DeSouza-Feighoney
