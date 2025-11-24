IR A
No la miraba nadie, se estrenó en Netflix tras 4 años de su estreno y ahora la rompe

Esta producción de la plataforma de streaming despierta curiosidad entre quienes buscan una mezcla de suspenso, giros y ambigüedad que deja más preguntas que respuestas.

Netflix incorporó a su catálogo un thriller policial que está llamando la atención de los suscriptores cuatro años después de su estreno original en cines. La plataforma sumó Pequeños secretos, una intensa producción estadounidense de 128 minutos dirigida por John Lee Hancock y protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto, que explora un caso de asesinatos seriales en el Los Ángeles de principios de los años noventa. Este estreno generó gran entusiasmo transformándose en tendencia pese a haber sido un fracaso comercial en su lanzamiento de 2021.

La película, marcada por un tono oscuro y un ritmo cargado de tensión, presenta un relato cercano al neo-noir clásico que mezcla drama, misterio y una fuerte exploración psicológica. Con una recaudación de apenas 30 millones de dólares que apenas cubrió el presupuesto de filmación en su momento, ahora encuentra una segunda vida en el formato de streaming donde muchos espectadores la descubrieron en el catálogo.

La atmósfera opresiva, los detalles del procedimiento policial y la construcción del villano funcionan mejor en streaming, generando una recepción actual más favorable que las opiniones divididas de la crítica en su lanzamiento original.

La intensidad del trío protagónico impulsa el renovado interés por esta producción que recupera la estética de los thrillers policiales de los noventa. Washington aporta solidez al investigador marcado por su pasado, Malek construye un contrapunto joven y decidido, mientras que Leto entrega una interpretación inquietante que le valió nominaciones en premios internacionales.

Netflix: sinopsis de Pequeños secretos

Pequeños secretos se desarrolla en Los Ángeles a comienzos de los años noventa y sigue la historia de Joe "Deke" Deacon, un experimentado detective del condado de Kern que regresa a la ciudad que lo vio crecer profesionalmente pero también lo destruyó emocionalmente. Durante una visita rutinaria, Deke se cruza con Jim Baxter, un joven y ambicioso detective del Departamento del Sheriff que queda intrigado por la mirada obsesiva del veterano investigador.

La trama toma velocidad con la aparición de Albert Sparma, interpretado por Jared Leto en uno de los roles más inquietantes de su carrera. Este sospechoso misterioso y provocador desafía constantemente a los detectives y a la audiencia, generando un clima emocional que se vuelve cada vez más denso. La película mezcla actuaciones intensas, silencios incómodos y un relato que juega con la ambigüedad moral, recuperando guiños de los thrillers de los años noventa donde el suspenso crece lentamente.

Tráiler de Pequeños secretos

Reparto de Pequeños secretos

  • Denzel Washington como Joe "Deke" Deacon
  • Rami Malek como Jim Baxter
  • Jared Leto como Albert Sparma
  • Natalie Morales como Detective Jamie Estrada
  • Olivia Washington como Amy Anders
  • Sofia Vassilieva como Tina Salvatore
  • Maya Kazan como Ronda Rathbun
  • Chris Bauer como Sal Rizoli
