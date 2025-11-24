IR A
La película de Netflix con asesinato, secuestro y tensión que tenés que ver

Una propuesta intensa y desbordada que retoma un episodio verídico y suma nueva fuerza dentro del catálogo de la plataforma.

El reparto reúne a algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Una atrapante película de Netflix responde a su promesa desde el primer minuto: una historia donde el asesinato, el secuestro y la tensión se combinan para ofrecer un relato explosivo. "Sangre, sudor y gloria" recupera un caso impactante ocurrido en Miami y lo convierte en un thriller lleno de adrenalina.

El film, incorporado recientemente al catálogo, refuerza la estrategia de la plataforma de streaming de sumar contenidos potentes que mezclan humor negro, acción y personajes desbordados. Su llegada volvió a encender el interés del público, que ya la considera una opción ideal para quienes buscan entretenimiento intenso.

Basada en hechos reales, la trama sigue a tres fisicoculturistas que, cansados de su desgaste cotidiano y de los bajos ingresos, deciden montar un plan criminal para cambiar su destino. Lo que comienza como una aventura arriesgada empieza a desmoronarse cuando la ambición supera cualquier límite.

Netflix: sinopsis de Sangre, sudor y gloria

Ambientada en los años 90, la película sigue a Daniel Lugo y Adrián Doorbal, fisicoculturistas que pasan sus días entre pesas y frustraciones económicas. Agotados por la falta de oportunidades, suman a Paul Doyle, un ex convicto impredecible, con la idea de ejecutar un plan que transforme su vida: secuestrar y extorsionar a un empresario adinerado.

Lo que al principio parece funcionar se convierte en una cadena de decisiones erradas. A medida que intentan mantener el control, la situación se vuelve caótica y el trío enfrenta consecuencias cada vez más peligrosas. Una mezcla de acción desbordada, humor ácido y una estética marcada por el exceso.

Tráiler de Sangre, sudor y gloria

Reparto de Sangre, sudor y gloria

La cinta estadounidense cuenta con un elenco de alto impacto, encabezado por Mark Wahlberg, Dwayne Johnson y Anthony Mackie, figuras que potencian la química y la intensidad del relato. También participan Tony Shalhoub, Rebel Wilson, Ed Harris y Rob Corddry, aportando matices que completan la trama.

