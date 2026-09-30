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La preocupación de Benjamín Vicuña porque sus hijos con la China Suárez no estarían escolarizados: "Están encerrados..."

Mientras el exjugador del Galatasaray espera la propuesta de un nuevo club y responde a las críticas por no tener trabajo, los hijos de la modelo con el actor chileno llevarían meses sin asistir a la escuela.

Benjamin Vicuña preocupado por la educación de sus hijos.

Benjamin Vicuña preocupado por la educación de sus hijos.

Mientras Mauro Icardi espera una nueva oferta para continuar su carrera en el fútbol profesional, aseguran que Benjamín Vicuña está furioso con Eugenia “La China” Suárez porque Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común, no estarían asistiendo a la escuela.

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Yanina Latorre fue la encargada de revelar el conflicto. Según la información que recibió, los dos menores llevarían más de tres meses sin asistir a clases. Además, detalló la impotencia de Vicuña frente a esta situación: “Vicuña está preocupadísimo porque mientras ellos esperan club, los chicos no van al colegio”.

Latorre explicó en El Observador, que La China no escolariza a los hijos que tiene en común con Vicuña, desde que regresaron de Turquía con Mauro Icardi. “Para la China la prioridad deberían ser sus hijos. Me dijeron que Vicuña está muy preocupado porque los chicos están todo el día encerrados en la casa”, aseveró la conductora de SQP. En ese contexto, reveló que los niños solo van y vienen entre la casa de los sueños y las visitas a su padre, Benjamín.

“Me da lástima. Para mí, es Icardi quien hace todo eso porque la China no era así. El pobre Vicuña respondió sobre sus hijos en PH, al otro día, Mauro lo hizo m… como padre. Es espantoso”, cerró Latorre.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

La picante respuesta de Mauro Icardi a quienes critican que siga sin club: Las fotos que le sacó La China Suárez

Mauro Icardi utilizó sus redes sociales para responder a las críticas por su presente profesional y publicó imágenes de su entrenamiento junto a Eugenia "la China" Suárez, su actual pareja, a tres meses de su salida del Galatasaray y mientras continúa sin un nuevo destino futbolístico.

"Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección", escribió Icardi, antes de remarcar que trabajó para asegurarse un futuro que le permita disponer de su tiempo y elegir sus próximos desafíos.

El atacante también aseguró: "Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo", en una publicación que acompañó con registros de su preparación física.

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