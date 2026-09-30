30 de septiembre de 2026 Inicio
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Una mujer de 56 años murió atropellada por una formación del tren Sarmiento en el barrio de Flores

El accidente fatal ocurrió este miércoles al mediodía en el cruce de Fray Luis Beltrán y Bacacay. Personal médico del SAME constató la muerte en el lugar, mientras la empresa restringió el servicio ferroviario entre las estaciones Liniers y Moreno.

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El accidente ocurrió en la intersección de las calles Fray Luis Beltrán y Bacacay.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Fray Luis Beltrán y Bacacay.

Una mujer de 56 años murió este miércoles al mediodía tras ser atropellada por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.

Gustavo Melmann y Laura Calampuca mantienen activa la causa para encontrar al último responsable del femicidio de su hija.
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El siniestro ocurrió específicamente en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Fray Luis Beltrán y Bacacay. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó a la zona minutos después del alerta y confirmó la muerte de la víctima en el acto debido a la gravedad de las lesiones.

La empresa Info Tren Sarmiento emitió un comunicado oficial sobre la situación operativa de la línea tras el hecho. Las autoridades ferroviarias informaron que el servicio circula de manera limitada únicamente entre las estaciones Liniers y Moreno por la colisión con un peatón.

Efectivos de la Policía de la Ciudad y bomberos desplegaron un amplio operativo en el lugar del accidente. Las autoridades mantienen la zona vallada para que los peritos forenses puedan recolectar las pruebas necesarias y avanzar con la investigación judicial.

Hace una semana hubo otro accidente en Ramos Mejía

Este episodio fatal en Flores ocurre apenas ocho días después de otro accidente grave sobre la misma traza ferroviaria. El 22 de septiembre pasado, una formación del tren Sarmiento impactó contra un automóvil particular en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El accidente previo sucedió en el paso a nivel de la calle Monteagudo, cuando un vehículo cruzó las vías con la barrera baja.

El automovilista sufrió heridas leves por la colisión, pero los equipos de emergencia debieron evacuar a todos los pasajeros del transporte público.

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