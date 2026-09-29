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Yanina Latorre contó cuánto le va a pagar Martín Redrado a Luciana Salazar y los detalles del acuerdo: "Él se hartó"

La conductora reveló detalles exclusivos del acuerdo al que llegaron la modelo y el economista. Además, aseguró que Salazar habría operado en los medios para instalar la versión de que ganó el juicio por alimentos.

Yanina Latorre explotó contra Luciana Salazar.

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Yanina Latorre filtró los chats de la pareja y reavivó el escándalo.
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"Luciana Salazar ayer salió victoriosa a decir que Redrado va a mantener a la hija hasta los 18 años y que hizo un acuerdo de no sé cuánto dinero y que bla, bla, bla, y salieron todos a operar", comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

Latorre explicó la diferencia sobre el acuerdo: "En la Justicia llamó mucho la atención esto, porque lo cierto es que no hay un acuerdo para mantener, no hay un acuerdo de cuota alimentaria… Acá hay un acuerdo entre partes privadas. Redrado le ganó en primera instancia el pedido de ella de esta cuota alimentaria para que mantenga a Matilda hasta los 18 años".

Martin Redrado y Luciana Salazar.

Martin Redrado y Luciana Salazar.

Luego se refirió al reclamo inicial de Luciana: "Incluía una cuota más o menos de 10 mil dólares por mes hasta los 18 años de Matilda". "Si vos haces la cuenta, es 1.700.000 dólares", calculó Latorre, pero aclaró que la modelo aceptó un monto menor por recomendación de su abogado.

Yanina Latorre reveló por qué Redrado llegó a un acuerdo con Luciana Salazar

Por otro lado, Yanina Latorre contó que se comunicó con el economista y reveló el motivo por el que decidió llegar a un acuerdo con Salazar: aseguró que estaba "harto" del conflicto y que buscaba ponerle un punto final.

Captura de pantalla: internet

Captura de pantalla: internet

"Yo le pregunté a Redrado si sabía que tenía las de ganar. Él quiere paz. Se hartó de Luciana Salazar, de las amenazas. Está casado, feliz con su mujer, tiene a sus hijos, su vida y le está yendo muy bien laboralmente. Está contento y dice que se quiere sacar este grano de encima, que son las constantes amenazas y dichos", contó la conductora.

"Firmaron un acuerdo que es confidencial. Ninguno de los dos puede hablar del acuerdo, ninguno de los dos puede mostrar el acuerdo escrito, porque hay un acuerdo privado entre partes. Es como que ellos se sentaron, negociaron. Si Luciana hubiera creído que le iba a ganar la cuota, hubiera seguido con el juicio", expresó.

Luciana y Matilda vía Instagram.

Luciana y Matilda vía Instagram.

En este contexto, la conductora contó que el arreglo es de "500 mil dólares pagaderos a cinco años" y que Salazar cobraría "alrededor de 100 mil dólares por año".

"Ahora van a tener que ver si le meten algún tipo de multa a Luciana, porque estaba prohibido que ellos hablen y Luciana ayer empieza a decir que un millón, que dos millones, que la cuota, que gané… ¿Qué ganó? No ganó nada. Firmó un acuerdo privado entre partes, y Redrado lo hace para no aguantarla más. Pero le llamó la atención que salgan todos a operar a favor de Luciana", concluyó.

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