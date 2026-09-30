A qué hora juega la Selección argentina vs. Bolivia, por la fecha FIFA: formaciones y cómo verlo en vivo

La Selección argentina jugará contra Bolivia este miércoles en Córdoba un amistoso, el primer partido oficial tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España, con la ausencia del capitán Lionel Messi.
Este encuentro, que marcará el inicio de la era post Messi, luego que el capitán anunciara su retira con la Albiceleste el pasado 31 de agosto, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y será con un aforo reducido del 50% luego que la FIFA le impusiera una sanción al conjunto nacional por los incidentes ocurridos en el último cotejo de la Copa del Mundo.
Si bien el rosarino no estará en este enfrentamiento, los fanáticos darán el presente en las tribunas para alentar al conjunto albiceleste que, de igual modo, contará con gran presencia de algunos subcampeones del mundo. Más allá que Scaloni no dio pistas sobre la formación inicial, se estima que le de la oportunidad de debutar a varios de los jóvenes que citó, y le daría rodaje a otros que hace tiempo no eran parte de una convocatoria.
En la última línea, Facundo Medina y Román Vega pelean por un lugar en el lateral izquierdo, mientras que en la mitad de la cancha, habría más novedades: Nico Paz le ganaría el puesto a Franco Mastantuono, mientras que Valentín Barco haría lo propio con Matías Soulé. En la delantera, Lautaro Martínez y Julián Álvarez podría ser la dupla de atacantes para jugar en Córdoba.
Por su parte, el conjunto boliviano, que se quedó a las puertas de disputar el Mundial 2026, jugó varios amistosos con un saldo muy negativo: perdió 4-0 con Escocia y también con Argelia con el mismo resultado, y hace pocos días cayó 2-0 frente a Paraguay.
Luego de este choque, la Selección argentina volverá a Buenos Aires de cara a disputar dos partidos más, ambos en el Estadio Monumental ante Burkina Faso y Benín, este último será el partido despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.
Argentina vs. Bolivia: a qué hora es y cómo verlo en vivo
- Hora: 21
- Televisión: TyC Sports y Telefe
- Árbitro: Jhon Ospina (COL)
- Estadio: Mario Alberto Kempes
Argentina vs. Bolivia: probables formaciones
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soule o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.