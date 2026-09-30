30 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juega la Selección argentina vs. Bolivia, por la fecha FIFA: formaciones y cómo verlo en vivo

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni jugará su primer partido oficial, luego de perder la final del Mundial 2026 con España. Además, este encuentro marcará el inicio de la era posterior al 10, quien se despedirá del público argentino el martes ante Benín en el Monumental.

Por
Julián y Lautaro compartirán el ataque.

Julián y Lautaro compartirán el ataque.

La Selección argentina jugará contra Bolivia este miércoles en Córdoba un amistoso, el primer partido oficial tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España, con la ausencia del capitán Lionel Messi.

La estrella de Hollywood repasó su encuentro con Joaquín Furriel y elogió a Messi.
Te puede interesar:

Anne Hathaway, fascinada por Argentina: de Joaquín Furriel al fanatismo de su hijo por Messi

Este encuentro, que marcará el inicio de la era post Messi, luego que el capitán anunciara su retira con la Albiceleste el pasado 31 de agosto, se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes y será con un aforo reducido del 50% luego que la FIFA le impusiera una sanción al conjunto nacional por los incidentes ocurridos en el último cotejo de la Copa del Mundo.

Si bien el rosarino no estará en este enfrentamiento, los fanáticos darán el presente en las tribunas para alentar al conjunto albiceleste que, de igual modo, contará con gran presencia de algunos subcampeones del mundo. Más allá que Scaloni no dio pistas sobre la formación inicial, se estima que le de la oportunidad de debutar a varios de los jóvenes que citó, y le daría rodaje a otros que hace tiempo no eran parte de una convocatoria.

En la última línea, Facundo Medina y Román Vega pelean por un lugar en el lateral izquierdo, mientras que en la mitad de la cancha, habría más novedades: Nico Paz le ganaría el puesto a Franco Mastantuono, mientras que Valentín Barco haría lo propio con Matías Soulé. En la delantera, Lautaro Martínez y Julián Álvarez podría ser la dupla de atacantes para jugar en Córdoba.

Por su parte, el conjunto boliviano, que se quedó a las puertas de disputar el Mundial 2026, jugó varios amistosos con un saldo muy negativo: perdió 4-0 con Escocia y también con Argelia con el mismo resultado, y hace pocos días cayó 2-0 frente a Paraguay.

Luego de este choque, la Selección argentina volverá a Buenos Aires de cara a disputar dos partidos más, ambos en el Estadio Monumental ante Burkina Faso y Benín, este último será el partido despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Argentina vs. Bolivia: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 21
  • Televisión: TyC Sports y Telefe
  • Árbitro: Jhon Ospina (COL)
  • Estadio: Mario Alberto Kempes

Argentina vs. Bolivia: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soule o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

  • Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Scaloni confirmó a los capitanes Cristian Cuti Romero, seguido por Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez para los tres amistosos.

La primera sorpresa de Scaloni: quiénes son los tres jugadores que quedaron afuera de la Selección

play

Scaloni, sobre la '10' de Messi: "Hasta que sea su partido, no le vamos a dar la camiseta a nadie"

El partido de despedida de Messi será el martes 6 a las 20, mientras que los otros dos serán a las 21.

La AFA confirmó los horarios de los amistosos de la Selección: a qué hora será el partido despedida de Messi

Sarmiento - River se jugará el lunes 14 de octubre. 

Se reprogramaron las fechas 11 y 12 del Torneo Clausura por los amistosos de la Selección

Tapia charla con Scaloni sobre su futuro.

La continuidad de Scaloni en la Selección: se reunió con Tapia en Ezeiza

El español, hijo de argentinos, ya tuvo minutos en la Sub-19 de España.

La Selección argentina se pierde a un "europibe": quién es Valentín Pezzolesi, el jugador que eligió a España

Rating Cero

Mirtha Legrand fue pasada a una sala camún.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: presenta una "franca mejoría"

El actor quedó a disposición de la Justicia mientras su abogado remarca que no registra antecedentes penales.

Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione

¿Quién renunció?

Renuncia y escándalo en El Trece: una mega figura pegó el portazo y ya tiene reemplazo

El actor no tiene antecedentes penales y se mostró sorprendido por la denuncia en su contra.

El llamativo posteo de Maxi Ghione antes de la detención por la denuncia que recibió

¿Qué le pasó a Marta Fort?
play

Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity

Joaquín Levinton, denunciado, según LAM.

Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por abuso sexual por su expareja

últimas noticias

River le ofreció a Ezequiel Cirigliano una asesor legal

El gesto de River con Cirigliano, luego de ser detenido nuevamente

Hace 11 minutos
Mirtha Legrand fue pasada a una sala camún.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: presenta una "franca mejoría"

Hace 19 minutos
Joaquín Levinton rompió el silencio.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia de abuso: "Nunca fue mi pareja..."

Hace 26 minutos
El actor quedó a disposición de la Justicia mientras su abogado remarca que no registra antecedentes penales.

Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione

Hace 40 minutos
La inversión real alcanzó los u$s7.515 millones durante el octavo mes de 2026

La inversión cayó 5,4% en agosto y acumula una baja de 7,9% en lo que va del año

Hace 42 minutos