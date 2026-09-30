Desde Francia, Javier Milei hablará ante empresarios en la apertura del Coloquio de IDEA El Presidente disertará de forma virtual en la jornada inicial del evento que se desarrollará hasta el viernes en Mar del Plata y también formarán parte el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la senadora oficialista Patricia Bullrich. Por Agregar C5N en









Javier Milei hablará desde Francia ante empresarios en Mar del Plata.

El presidente Javier Milei formará parte de la jornada inicial de la 62º Coloquio de IDEA, que comenzó este miércoles en la ciudad de Mar del Plata y reúne a empresarios y representantes del círculo rojo. El tradicional evento se extenderá hasta el viernes y también disertarán el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la senadora oficialista Patricia Bullrich.

La presentación del jefe de Estado será de forma virtual ya que se encuentra en Francia donde se llevará a cabo una nueva edición del Argentina Week donde el Gobierno defenderá su modelo economico y buscará atraer inversiones al país.

En este marco, más de 1.000 empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos se reúnen en el hotel Sheraton de la ciudad balnearia para discutir el proceso de crecimiento para los próximos 20 años. En 2025, Javier Milei tampoco formó parte de manera presencial, ya que envió un mensaje a través del entonces vocero, Manuel Adorni.

Javier Milei sí estuvo presente en la edición 2024 del Coloquio de IDEA. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la edición 2026 del Coloquio de IDEA contempla una agenda con distintas experiencias internacionales de estabilización, las transformaciones geopolíticas y el impacto de la inteligencia artificial, además de bloques dedicados a competitividad, educación y mercado de trabajo.

En la apertura del encuentro, Fabián Kon, presidente de esta edición y CEO del Grupo Galicia, respaldó una serie de reformas reclamadas por el empresariado: “Siempre pensé que esta era la reunión empresaria más importante de la Argentina. Hoy creo que puede ser algo todavía más relevante: el ámbito donde comencemos a discutir cómo construir una Argentina capaz de crecer durante décadas”.