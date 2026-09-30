30 de septiembre de 2026 Inicio
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Argentina vence 1 a 0 a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026

La Albiceleste iguala sin goles ante los bolivianos en el Kempes, por el primer partido después de la final ante España y con Cuti Romero como nuevo capitán ante la ausencia de Lionel Messi.

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Argentina enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026. 

Argentina enfrenta a Bolivia en el primer amistoso tras el Mundial 2026. 

C5N

La Selección argentina empata 0 a 0 con Bolivia este miércoles en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por un amistoso que representa su primer partido después de la final del Mundial 2026, con Lionel Messi ausente y Cristian Romero como nuevo capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Barcelona fue campeón en España este año.
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Lionel Scaloni dispuso la formación para el encuentro y están desde el inicio Dibu Martínez, Román Vega, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Agustín Giay, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El Cuti, además, lleva esta noche la cinta de capitán.

El partido tiene un marco particular por la sanción de FIFA que redujo al 50% el aforo del Kempes, con sectores de las tribunas parcialmente cerrados por los incidentes registrados durante el Mundial. Aun con esa limitación, el público cordobés acompaña efusivamente al equipo en su regreso a las canchas.

Bolivia llega después de perder 2-0 ante Paraguay en Washington y acumula tres derrotas consecutivas, tras los golpes recibidos frente a Escocia y Argelia. Luego del amistoso de esta noche, Argentina continuará su calendario el sábado ante Burkina Faso y el martes 6 frente a Benín con Lionel Messi en cancha para su despedida, ambos en el Monumental.

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